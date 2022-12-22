النيابة العامة في مصر تحيل منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية

2022-12-22 / 17:22
0
نجلاء مزيان

أمرت النيابة العامة في مصر، يوم أمس الأربعاء بإحالة الممثلة منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي المخدرات، على خلفية الممنوعات التي ضُبطت في حوزتها، في أواخر نونبر الماضي.

وبحسب صفحة النيابة العامة المصرية في فيسبوك، فإن النيابة العامة كانت قد استكملت تحقيقاتها، بعد الاستماع إلى خمسة موظفين يعملون في مطار القاهرة الدولي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أظهر أن المضبوطات تحتوي على عنصرين مخدرين هما الحشيش والقنب.

وضبط مفتشي الجمارك بمطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحتوي على مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائب منة شلبي.

وتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا، وبحسب النيابة كانت شلبي عائدة من الولايات المتحدة وتحديدا من مدينة نيويورك.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد عشرين عاما من الزواج..صابرين تؤكد طلاقها

بعد عشرين عاما من الزواج..صابرين تؤكد طلاقها

2022-12-22 / 16:21
Photo of في العلن.. أنس الباز يعتذر لطليقته:”كنت أمر بأزمة نفسية حادة”

في العلن.. أنس الباز يعتذر لطليقته:”كنت أمر بأزمة نفسية…

2022-12-22 / 14:21
Photo of فيلم “Le Bleu du Caftan” لمريم التوزاني ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار

فيلم “Le Bleu du Caftan” لمريم التوزاني ضمن القائمة…

2022-12-22 / 13:01
Photo of ديو يجمع أسماء لمنور وأصالة.. و الأخيرة تعلق :” من زمان متمنية غنًى أغنية مغربيّة”

ديو يجمع أسماء لمنور وأصالة.. و الأخيرة تعلق :”…

2022-12-21 / 17:36
Photo of الغرفة المغربية تنظم الدورة الأولى لأسبوع الوثائقي بالرباط

الغرفة المغربية تنظم الدورة الأولى لأسبوع الوثائقي بالرباط

2022-12-21 / 15:45
Photo of بمشاركة عمر لطفي.. سعد لمجرد يصور فيديو كليب جديد بالهند

بمشاركة عمر لطفي.. سعد لمجرد يصور فيديو كليب جديد…

2022-12-21 / 12:36
Photo of حياة الإدريسي تهدي جديدها الغنائي للمنتخب المغربي

حياة الإدريسي تهدي جديدها الغنائي للمنتخب المغربي

2022-12-20 / 15:08
Photo of فيلم روسي يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

فيلم روسي يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي…

2022-12-19 / 17:12
Photo of غافولي وبراني ولحميدي..نجوم السهرة الختامية للمهرجان المتوسطي للناظور

غافولي وبراني ولحميدي..نجوم السهرة الختامية للمهرجان المتوسطي للناظور

2022-12-19 / 16:31
Photo of القناة الثانية تنتج مسلسلا حول إنجاز أسود الأطلس في المونديال

القناة الثانية تنتج مسلسلا حول إنجاز أسود الأطلس في…

2022-12-19 / 15:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق