النيابة العامة في مصر تحيل منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية

نجلاء مزيان

أمرت النيابة العامة في مصر، يوم أمس الأربعاء بإحالة الممثلة منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي المخدرات، على خلفية الممنوعات التي ضُبطت في حوزتها، في أواخر نونبر الماضي.

وبحسب صفحة النيابة العامة المصرية في فيسبوك، فإن النيابة العامة كانت قد استكملت تحقيقاتها، بعد الاستماع إلى خمسة موظفين يعملون في مطار القاهرة الدولي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أظهر أن المضبوطات تحتوي على عنصرين مخدرين هما الحشيش والقنب.

وضبط مفتشي الجمارك بمطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحتوي على مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائب منة شلبي.

وتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا، وبحسب النيابة كانت شلبي عائدة من الولايات المتحدة وتحديدا من مدينة نيويورك.

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