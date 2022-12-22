أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 8 آلاف و506 ليرة تركية لعام 2023 (نحو 455 دولار).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في المجمع الرئاسي، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورئيس اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا أوزغور براق أقيول.
وقال أردوغان إن كل طرف (نقابات العمال وأرباب العمل) قدم خلال المحادثات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور موقفًا يتماشى مع أولوياته ومصالحه وإن الحكومة تحترم مواقف الجميع في هذا الإطار.
وأكد أن المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومة هي ضمان التوصل إلى النتيجة الأسلم والأكثر مراعاة واستدامة بالنسبة إلى البلاد والشعب.
وشدّد على أن حكومته “لا ترضى أن تهضم حقوق العمال ولا الإضرار بمستوى التوظيف من خلال وضع عبء لا يمكن تحمله من قبل أرباب العمل”.
وأشار إلى أن العالم كله يراقب باهتمام مواصلة تركيا تطورها رغم الأزمة العالمية التي هزت بشكل كبير حتى البلدان المتقدمة.
وكشف أردوغان أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيكون 8 آلاف و506،80 ليرة تركية (نحو 455 دولار) اعتبارا من بداية يناير2023.
وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 100 في المئة مقارنة بيناير الماضي و54.66 في المئة مقارنة بيوليو الماضي.
وذكر الرئيس التركي أن متوسط الزيادة السنوية بلغ 74.43 في المئة.
10 تعليقات
يجب على السيد اخنوش ان يسمع مثل هذه الأخبار ويرفع من أجور المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…
ماهذا العجب رئيس التركي يزيد في الأجور ورئيس الحكومة المغربية يزيد في الأسعار الملتهبة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
المغرب في الزيادات المهولة في المحروقات وفي المواد الغذائية وتركيا في زيادة الأجور …
اليوم قاموا بزيادة الحليب والزبدة والفرماج أليس هذا مؤلم جدا في جيوب المواطنين الذين يعيشون وضعية صعبة جدا جدا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنظر ياسيد اخنوش الى الرئيس التركي الذي يتقي الله في شعبه ويعرف مدى صعوبة الحياة هذآ ما جعله يزيد في أجور مواطنيه وانت ماذا فعلت بالشعب الضعيف الذي طالما عانى من الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة في الأسعار الملتهبة ومراعاة معيشة المواطنين البسطاء الذين لا حولة لهم إلا بالله العلي العظيم.
بالنسبة للأجور في المغرب بالاخص الموظف البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية حدث ولا حرج وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
نحن في بلاد الحق والقانون لا نسمع الا عدد المصابين بكورونا والزيادة في الاسعار. الله ياخذ فيكم الحق وفاولادكم يا اكلي السحت
الحكومة المغربية تعرف سوى الزيادات في الضرائب والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ولاتعرف الزيادات في الأجور أليس هذا ظلم كبير في حق المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سير سير سي سير سير سير سير سير شربتم الكأس شربتم القالب هنيئا لكل من يعر الكرة ادنى اهتمام.