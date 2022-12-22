أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 8 آلاف و506 ليرة تركية لعام 2023 (نحو 455 دولار).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في المجمع الرئاسي، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورئيس اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا أوزغور براق أقيول.

وقال أردوغان إن كل طرف (نقابات العمال وأرباب العمل) قدم خلال المحادثات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور موقفًا يتماشى مع أولوياته ومصالحه وإن الحكومة تحترم مواقف الجميع في هذا الإطار.

وأكد أن المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومة هي ضمان التوصل إلى النتيجة الأسلم والأكثر مراعاة واستدامة بالنسبة إلى البلاد والشعب.

وشدّد على أن حكومته “لا ترضى أن تهضم حقوق العمال ولا الإضرار بمستوى التوظيف من خلال وضع عبء لا يمكن تحمله من قبل أرباب العمل”.

وأشار إلى أن العالم كله يراقب باهتمام مواصلة تركيا تطورها رغم الأزمة العالمية التي هزت بشكل كبير حتى البلدان المتقدمة.

وكشف أردوغان أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيكون 8 آلاف و506،80 ليرة تركية (نحو 455 دولار) اعتبارا من بداية يناير2023.

وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 100 في المئة مقارنة بيناير الماضي و54.66 في المئة مقارنة بيوليو الماضي.

وذكر الرئيس التركي أن متوسط الزيادة السنوية بلغ 74.43 في المئة.

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