كورونا بالمغرب.. تسجيل 80 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 129 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و865 ألف و634 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و984 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و371 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و626 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و97 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و108 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (44)، والدار البيضاء سطات (16)، وفاس مكناس (7)، وسوس ماسة (6)، ومراكش آسفي (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وجهة الشرق (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 695 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 7 حالات.

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