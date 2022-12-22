قناة يابانية: نجاح “الأسود” بالمونديال لم يكن بمحض الصدفة

2022-12-22 / 14:50
0
هبة بريس

أشادت القناة اليابانية الخاصة “أساهي تي في”، اليوم الخميس، بأداء المنتخب المغربي خلال مونديال 2022، واصفة مسار أسود الأطلس “بالتاريخي”.

وسلطت القناة، خلال برنامج مخصص للعناصر الوطنية، الضوء على المؤهلات التي كانت وراء قوة المنتخب المغربي في مشاركته بالمونديال.

وتمكن المنتخب المغربي خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم من بلوغ نصف النهاية، واحتلال المركز الرابع، ليصبح بذلك أول منتخب افريقي وعربي يصل لهذا المستوى ضمن هذه المنافسة العالمية.

وأبرزت القناة اليابانية، على الخصوص، دور أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في تكوين المواهب الشابة، فضلا عن سياسة تثمين الشباب والرياضة المتبعة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبالنسبة للقناة اليابانية، مكن هذا المشروع الملكي من إرساء مقاربة تجمع بين الملاعب، ومراكز التكوين، والبنية التحتية الطبية المتطورة، والتي ساهمت في بروز كرة القدم المغربية.

وذكرت قناة “أساهي” أن نجاح المنتخب الوطني خلال المونديال الأخير لم يكن بمحض الصدفة، مشيرة إلى إنجازات أخرى لكرة القدم المغربية، لا سيما المشاركة المتميزة لمنتخب كرة القدم النسوية في العديد من التظاهرات الدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة فرنسية:  ميسي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

صحيفة فرنسية:  ميسي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

2022-12-22 / 12:46
Photo of المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 11 عالميا في تصنيف الفيفا

المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 11 عالميا في تصنيف…

2022-12-22 / 12:10
Photo of مواجهات حارقة في البطولة.. الجيش تواجه الوداد و الرجاء تستقبل الماص

مواجهات حارقة في البطولة.. الجيش تواجه الوداد و الرجاء…

2022-12-22 / 11:36
Photo of بعد انتهاء المونديال.. عجلة البطولة الوطنية تعود للدوران بداية من يوم الثلاثاء

بعد انتهاء المونديال.. عجلة البطولة الوطنية تعود للدوران بداية…

2022-12-22 / 10:47
Photo of رئيس الـ”كاف”: يجب على الدول الأفريقية التعلم من المغرب

رئيس الـ”كاف”: يجب على الدول الأفريقية التعلم من المغرب

2022-12-21 / 22:06
Photo of الكشف عن هوية السيدة التي عانقها ميسي بحرارة في الفيديو الشهير

الكشف عن هوية السيدة التي عانقها ميسي بحرارة في…

2022-12-21 / 20:31
Photo of “الفيفا” يحذف تغريدة عن ميسي أشعلت غضب عشاق رونالدو

“الفيفا” يحذف تغريدة عن ميسي أشعلت غضب عشاق رونالدو

2022-12-21 / 20:25
Photo of أرجنتينيون يشيدون باحتفالات استقبال “أسود الأطلس”

أرجنتينيون يشيدون باحتفالات استقبال “أسود الأطلس”

2022-12-21 / 19:15
Photo of عرض لشراء “بشت التتويج”.. هل يقبل ميسي؟

عرض لشراء “بشت التتويج”.. هل يقبل ميسي؟

2022-12-21 / 19:07
Photo of ناشط سياسي جزائري يصف استقبال الأسود ب” الهمة والشان”

ناشط سياسي جزائري يصف استقبال الأسود ب” الهمة والشان”

2022-12-21 / 15:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق