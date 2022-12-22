قناة يابانية: نجاح “الأسود” بالمونديال لم يكن بمحض الصدفة

هبة بريس

أشادت القناة اليابانية الخاصة “أساهي تي في”، اليوم الخميس، بأداء المنتخب المغربي خلال مونديال 2022، واصفة مسار أسود الأطلس “بالتاريخي”.

وسلطت القناة، خلال برنامج مخصص للعناصر الوطنية، الضوء على المؤهلات التي كانت وراء قوة المنتخب المغربي في مشاركته بالمونديال.

وتمكن المنتخب المغربي خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم من بلوغ نصف النهاية، واحتلال المركز الرابع، ليصبح بذلك أول منتخب افريقي وعربي يصل لهذا المستوى ضمن هذه المنافسة العالمية.

وأبرزت القناة اليابانية، على الخصوص، دور أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في تكوين المواهب الشابة، فضلا عن سياسة تثمين الشباب والرياضة المتبعة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبالنسبة للقناة اليابانية، مكن هذا المشروع الملكي من إرساء مقاربة تجمع بين الملاعب، ومراكز التكوين، والبنية التحتية الطبية المتطورة، والتي ساهمت في بروز كرة القدم المغربية.

وذكرت قناة “أساهي” أن نجاح المنتخب الوطني خلال المونديال الأخير لم يكن بمحض الصدفة، مشيرة إلى إنجازات أخرى لكرة القدم المغربية، لا سيما المشاركة المتميزة لمنتخب كرة القدم النسوية في العديد من التظاهرات الدولية.

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