صاحب طاكسي بمراكش ينصب على “يوتوبر” عالمي معجب بالمغرب و الأخير ينشر الفضيحة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بالصوت و الصورة، وثق كل تفاصيل الواقعة، و نقل ما يمكن تسميته ب”الفضيحة” لتجول ربوع العالم من خلال قناته بمواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول المغرب مع كامل الأسف بسبب تصرفات سائق طاكسي غير مسؤول بمراكش من مضرب مثل و فخر لحديث “لي يسوا و لي مايسواش”.
الواقعة تتعلق بتعرض سائح أجنبي و هو مدون شهير و عالمي للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة الحجم بمدينة مراكش، و هي الواقعة التي نشرها اليوتوبر في صفحاته و قناته و تشاطرها العديد من المتتبعين.
و من خلال لمحة سريعة على المقطع المنشور، فإن اليوتوبوز الأجنبي وفد على المغرب مباشرة بعد زيارته لقطر و ذلك بعد أن أعجب بما قدمه المنتخب الوطني و الجمهور المغربي في الدوحة، حيث قرر مباشرة بعد نهاية المونديال الحلول بالمغرب لنقل ثقافة هذا الشعب الذي انبهر به في قطر لكل العالم.
و كانت المفاجأة منذ أن وطأت قدماه أرض الوطن و بالضبط مراكش، حيث لما سأل صاحب سيارة أجرة، رقمها ظاهر بشكل جلي في الفيديو كما هو حال وجه صاحبها، أجابه السائق “350 درهم لنقلك لوسط المدينة”.
و بالرغم من السعر الخيالي الذي طلبه السائق على “توصيلة” لا تتعدى في غالب الأحيان 30 درهم، غير أن السائح/اليوتوبر قبل بالأمر على مضض و هو يوثق كل ذلك بالكاميرا التي يتحوزها، قبل أن يصل لوجهته و يمنح السائق مبلغ 400 درهم، فيقول له السائق: “اترك لي المبلغ المتبقي كرما منك”.
و تفاجأ السائح بمحاولة السائق النصب عليه في “الصرف” و هو ما دفعه وفق مضامين الفيديو للتأكيد أن مبلغ 350 درهم كثير على المسافة التي تم قطعها و بالتالي أصر على الحصول على مبلغ 50 درهم المتبقية، فما كان من السائق بعجرفة و تكبر و تصرف غير مسؤول سوى أن منحها له بطريقة مشمئزة.
و انهال المئات من المغاربة بالتعليق على فيديو السائح الأجنبي، حيث قدموا اعتذارهم عما بدر من شخص غير مسؤول، و مطالبين السلطات بضرورة التحرك لوقف العبث و لزجر كل من تسول له نفسه ضرب قطاع السياحة و الإساءة لوطننا الذي يبذل مسؤولوه مجهودات جبارة لتلميع صورته خارجيا، غير أن بتصرفات بعض ممن يمتهنون النصب و الاسترزاق و الذين تغيب عنهم القناعة و حس المواطنة و روح المسؤولية تقوض كل ما يتم بناؤه و ترويجه، فهل ستتحرك سلطات مراكش للبحث في الواقعة و ترتيب الجزاءات أم أن دار لقمان ستظل على حالها و لهلا يبدل شي حاجة فهاد البلاد كما يقال؟
8 تعليقات
في رأيي المتواضع حتى يتم حل هذه المعضلة التي وضعنا فيها هذا لا مواطن لا محترم لا …. بما ان وجه ضاهر ورقم الطاكسي كذلك والمبلغ الذي طلبه مقابل خدمة لا لا يتعدى واحبها 30 درهما طلب 350 ان يتم إيقافه حسب المقتضيات الجاري بها العمل وإرسال الإجراءات المتخذة لهذا اليتوبر مع 120 درهم المتبقي له حتى يعرف انه جاء لبلد لا تضيع فيه حقوق الناس إذا أتو بالدلائل انه تم النصب عليهم. لا يعقل ان اخلاق المغاربة تضرب عرض الحائط بسبب شخص واحد . خصوصا ان هذا جاء بعد إقتناعه بالمغاربة في الخارج .
أين يمكننا الذهاب للحصول على المزيد من المال من مستخدم اليوتيوب هذا ، لا داعي للقول آسف لسلوك شخص آخر ، كل واحد مستقل عن الآخرين ، توقف عن أن تكون مثل الهرات
هناك بعض النمادج سواء سائق طاكسي صغير.او كبيرة نصابين بامتياز.من اين اتوا ومن اعطاهم رخصة الصياقة…..
يجب متابعته بتهمة الخيانة العضمى.
هنا في اوروبا الطاكسي يتجاوز 100 يورو الرحلة العادية وهذا اليوتوب رزق يخلق الحذث فقط اللبوز..اصبحنا سجناءهم..وهم الاسياد كلما اراد اي واحد منهم خلق توندونس ورفعه..ياتينا بالاخلاق والمظلومية..هزلت والله هزلت
اصحاب الطاكسيات او الغالبية العظمى مهما حاول البعض تجميل صورتهم فإنها تبقى صورة بشعة واغلبهم يطغى عليه الطمع والجشع وزيادة التسعيرة وسرق جيوب المواطنين قبل الاجانب….وفي كثير من الاحيان يفرضون تسعيرات وزيادات دون رقيب او حسيب…كما يفرضون تسعيرات مختلفة خلال اليوم الواحد….وكلما كان المواطن في مازق إلا ووجدوا ضالتهم وفرصتهم في جني الأرباح…!!!!
تفعيل القانون ..اعتقال …التهمة=النصب والاحتيال خيانة الامانة..والاساءة لشرف الوطن والمواطنين..هاد الشي فيه شي 20 عام يالاهناس القانون اش تعاينوا؟!!
معضم سائقي سيارات الاجرة بنسبة 99,99% منهم لا يعطون صورة مثالية عن المدينة ،مع العلم ان سيارة الاجرى اول شيء سيتعامل به الشخص ( السائح الداخلي والاجنبي ) يجب تكوينهم جيدا ،وتعليمه اسلوب المعاملة ،وتشديد المراقبة بوضع لجان على أرض الواقع ،لجان في صورة زبناء ،لانهم دمروا صورة المغرب بأفعالهم، حتى انه وصلت بهم الوقاحة انه هو من يقرر عدد الركاب والاماكن التي يريدها ،ويمر من الطريق التي تحلوا له .
انه امر جد خطير ، حتى وإن كان يضهر لنا شيء عادي ،