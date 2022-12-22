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التوفيق: “تم وضع نظام لمنح علامة الجودة تحت مسمى مسجد أخضر”

2022-12-22 / 15:03
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه قد تم وضع نظام خاص للجودة تحت مسمى “مسجد أخضر” و ذلك للمساجد التي تم تجهيزها بمعدات النجاعة الطاقية.

و في هذا الصدد، أوضح التوفيق أن برنامج التأهيل الطاقي للمساجد قد مكن لحدود الساعة من تجهيز أكثر من ستة آلاف مسجد بمختلف جهات المملكة بمعدات النجاعة الطاقية، كما أن الدراسات جارية في إطار هذا البرنامج لتجهيز حوالي ألفي مسجد إضافي قبل متم سنة 2023.

وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أوضح كذلك أنه قد تم وضع نظام لمنح علامة الجودة تحت مسمى “مسجد أخضر” و تمنح للمساجد المستفيدة من هذا البرنامج بخمس علامات أو درجات.

هاته العلامات وفق ما أفاده التوفيق خلال مداخلة له بالغرفة الثانية للبرلمان تمنح المساجد التي تم تجهيزها بالمصابيح الاقتصادي وسخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية والألواح الكهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية، و كذلك للمساجد التي تحترم في بنائها قانون الضابطة الحرارية.

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‫3 تعليقات

  1. الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله از لنا رب لا يخفىعنه شيء ،الحمد لله الموت حق على كل من عليها ،

    3
    3

  2. توفيق لا يفهم اي شيء في الدين
    وضعوه كعارض ازياء للملابس المغربية التقليدية

    4
    3

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل كثير من الأئمة طردتهم من المساجد لأنهم قالو كلمة الحق حسابك عسير ولن يسمح لك الشعب المغربي والمساجد التي هدمت عينوك وزيرآللأوقاف وأنت درسة التاريخ والجغرافية

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