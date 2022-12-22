القطاع الفلاحي بجهة سوس بين شح المياه وأزمة التسويق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عرف القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، خلال السنوات الاخيرة، عدة أزمات متتالية بعضها مرتبط بالمتغيرات المناخية والبعض الآخر مرتبط بإشكالية التسويق، وهو ما اثر بشكل سلبي على الفلاحين وجعل أغلبهم يدخل في دوامة الأزمات المالية، في حين أن آخرون تركوا الضيعات بحثا عن مجال آخر غير الفلاحة .

شكل شح المياه، أهم إشكال واجه القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، مما أنهك معه جل المياه المعبأة بثمان سدود بالجهة، كما أن المياه الجوفية، صمام الامان، بدورها عرفت تدهورا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، وذلك بفعل الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية لسقي المنتجات الفلاحية حيت تنتج المنطقة أزيد من 60 في المائة من صادرات المغرب من الخضر والبواكير،فضلا عن تزويدها للسوق الوطنية بكميات كبيرة من حاجياتها من الخضر وبعض أصناف الفواكه.

وقد ألقى ضعف التساقطات المطرية في هذه المنطقة خلال العقود الأخيرة ، وعدم انتظاميتها بثقله على إشكالية ندرة الموارد المائية في جهة سوس ماسة ، حيث أصبح الجفاف ظاهرة هيكلية في هذه المنطقة المطبوعة بمناخها الجاف وشبه الجاف ، والتي لا يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 150 ميليمتر سنويا في السهول ، و 600 ميليمتر سنويا في قمم الجبال.

وكنتيجة لتوالي سنوات الجفاف في المنطقة ، تقلصت واردات المياه السطحية في منطقة سوس ماسة ، الشيء الذي دفع بالمزارعين إلى التوجه صوب استغلال المياه الجوفية التي ازداد الطلب عليها بفعل توسع المساحات الزراعية في سهل سوس خصوصا بإقلمي تارودانت واشتوكة ، ومقابل ذلك ظلت عملية تغذية الفرشة المائية الباطنية جد محدودة ، ومنعدمة في بعض الأحيان ، مما نتج عنه استنزاف كبير .

وتشير معطيات ان حقينة السدود بالجهة، لم تعد قادرة على تزويد القطاع الفلاحي بحاجيته من مياه السقي، خصوصا أن التساقطات المطرية الاخيرة، لم تكن كافية لإنعاش المخزون المائي وضمان الموسم الفلاحي المقبل، وهو ما يعني في حالة عدم هطول الامطار، الى الرجوع الى وضعية ” الإفلاس المائي” ومواجهة أزمة حقيقية .

حيث تشير وكالة الحوض المائي إلى أن الضغط على الفرشة المائية الباطنية لتلبية حاجيات النشاط الزراعي من المياه أدى إلى حدوث عجز في الموارد المائية يصل 271 مليون متر مكعب سنويا.

وقد أدى هذا العجز المتفاقم في الموارد المائية الجوفية سنة بعد أخرى إلى انحدار خطير في مستوى الفرشة المائية الباطنية، مما أدى في بعض المناطق إلى نضوب الفرشة المائية بشكل كلي، وفي مناطق أخرى إلى زحف مياه البحر المالحة على اليابسة مما يندر بوقوع كارثة بيئية.

وإزاء هذه الوضعية المثيرة للقلق، أقدمت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة وعدد من المتدخلين ، في مقدمتهم مجلس جهة سوس ماسة ، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ، وجمعية “أكروطيك” للبحث الزراعي ، منذ أزيد من عقد من الزمان على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشاركية لوقف نزيف الاستغلال المفرط والعشوائي للثروة المائية في المنطقة ، وبالتالي توفر سبل استدامة المجهود التنموي للمنطقة ، خاصة في شقه المتعلق بالنشاط الزراعي.

ومن جملة الإجراءات العملية التي تم اتخاذها في هذا الصدد هناك إنشاء “لجنة عقدة الفرشة المائية” سنة 2006، كما تم توقيع “اتفاقية إطار للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها”سنة 2007 ، وذلك بعد سلسلة طويلة من المشاورات المضنية مع مجموعة من الفرقاء في مقدمتهم الهيئات المهنية ذات الصلة بالنشاط الفلاحي.

وفي سنة 2020 تأسيس لجنة المياه التي براسها والي الجهة، والتي بعهد لها وضع استراتجيات ترشيد المياه بأقاليم الجهة، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية أستباقية قبل الوقوع في الأزمة.

وسيرا على هذا النهج عملت وكالة الحوض المائي وشركاؤها على اتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات في مجال الري الزراعي من ضمنها تحويل نظام السقي بالطرق التقليدية على مساحة 50 ألف هكتار إلى نظام السقي بالتنقيط ، وتوقيف عملية توسيع المدارات المسقية ، ووقف ضخ المياه الجوفية في المدارات العصرية المسقية بمياه السدود ، وتحسين مردودية شبكات الري وأنواع المزروعات… وهذا ما أدى إلى توفير حوالي 144 مليون متر معكب من المياه سنويا، رغم ان ذلك لا يكفي في الوقت الراهن بسبب شح التساقطات المطرية .

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وفي هذا السياق، سبق أن بادرت وكالة الحوض المائي بشراكة مع وزارة التعليم، الى تنظيم حملات تحسيسية في الوسط المدرسي، والتي لازالت مستمرة، من أجل تحسيس الاجيال بأهمية الحفاظ على المياه، وتعريفهم بالوضعية المائية بالجهة، كما سبق كذلك تنظيم يوم دراسي في أكادير حول موضوع تفعيل آليات مراقبة الملك العام المائي تحت شعار “حماية الملك العام المائي مسؤولية مشتركة”، والذي تميز بمشاركة عدد من الأخصائيين في مجال المياه،إلى جانب ممثلين عن قطاعات أخرى ذات صلة بموضوع المياه وفي مقدمتهم ممثلي قطاعات البيئة والفلاحة والعدالة والدرك الملكي والمجتمع المدني.

وتراهن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة على تضافر جهود مختلف هؤلاء الفرقاء ، وفق مقاربة تشاركية وتعاقدية كسبيل أنجع لإعادة التوازن لاستغلال الموارد المائية ، حيث تعتبر الوكالة أن مراقبة الملك العام المائي تشكل إحدى الآليات القانونية التي يمكن توظيفها من أجل حماية الثروة المائية وضمان استدامتها لما فيه خير ومصلحة الأجيال القادمة.

ومهما تلك المجهودات، لازالت عملية حفر الابار تتم خلسة بعدد من مناطق الجهة، خصوصا في فترات الليل، مما يتطلب البحث عن طرق جديدة للمراقبة، وتبسيط مسطرة تراخيص التنقيب على المياه الجوفية.

– الفلاحة المغربية بين السوق الداخلية والخارجية

– السوق الداخلي وتقلبات الاسعار

سبق لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، ان أشار في تقرير مجلسه أن السبب الرئيسي لارتفاع السعر الذي تباع به المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي في السوق المحلية، إلى قوة المضاربة الناتجة عن تضخم الوسطاء.

واضاف مجلس الشامي في تقريره الاخير أن بعض المنتجات الفلاحية تباع من طرف المنتجين بدرهم واحد ويشتريها المستهلك بخمسة أو ستة دراهم، بسبب الوسطاء.

وأضاف أن تضخم عدد الوسطاء بين المنتجين الأصليين والمستهلك، أدى إلى مضاربة قوية وكثرة المتدخلين، وهو ما يلحق ضررا بالمنتجين والمستهلك، وكذا بجودة المنتوج عبر إطالة مساره قبل الوصول إلى المستهلك، معتبرا أن الوسطاء “يطرحون مشكلا”.

وأردف الشامي قائلا: “الوسطاء يتحصلون على أموال كثيرة مقارنة مع ما يحصل عليه الفلاحون، فهم يجلسون في المقهى ويعقدون الصفقات عبر الهاتف، ولا بد من تنظيم هذا القطاع، حيث يتعين أن يكون الوسيط معروفا، من خلال توفره على البطاقة المهنية، وأن يصرح بأعماله لدى الجهات المختصة، ووضع قوانين لحل هذا الإشكال”.

من جهة ثانية، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تسويق المنتجات الفلاحية لا يزال يعاني من عدد من الاختلالات التي يتعين معالجتها من أجل تحسين مدخول الفلاحين، عبر تمكينهم من الحصول على أعلى معدل ربْح من عائدات منتجاتهم.

وتابع بأن الانتاج الفلاحي في المغرب حقق طفرة كبيرة، حيث تمكن المغرب من تحقيق اكتفائه الذاتي من عدد من المنتجات الفلاحية، ولكن هناك مجالات أخرى يشوبها قصور، مثل التسويق.

وأشار في هذا الإطار إلى أن هناك ضعفا في رقمنة سلسلة تسويق المنتجات الفلاحية، وهو ما يؤثر على حظوظ ولوج الفلاحين الصغار إلى الأسواق، لافتا إلى أن عدم ولوج الفلاحين إلى الأسواق يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية.

ودعا الشامي انطلاقا من الخلاصات التي توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال تقريره حول تسويق المنتجات الفلاحية، إلى تسريع التحول الرقمي للتسويق، وإدماج صغار المنتجين الصغار والمتوسطين وتمكينهم من الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي.

واعتبر أن رقمنة قطاع التسويق ستمكن أيضا من الحد من سطوة الوسطاء، وقال موضحا: “في مناطق نائية، الوسطاء هم الذين يفرضون معايير التعامل على الفلاحين، نظرا لبعد هؤلاء عن مراكز التسويق، وإذا تم إرساء منصات رقمية، فإننا سنساهم في تحسين مداخيل المنتجين والقضاء على الوسطاء”.

– السوق الخارجية

تجاوزت قيمة صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في نهاية شهر يوليوز المنصرم 50 مليار درهم كرقم معاملات، مقابل 40 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفق معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الأداء الجيد مرده إلى ارتفاع صادرات الصناعة الغذائية التي نمت بـ27.8 في المائة، لتبلغ 25.4 مليارات درهم.

وأشارت المعطيات الواردة ضمن مذكرة الظرفية لشهر شتنبر إلى أن حجم صادرات الحوامض خلال الفترة الممتدة من 1 شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022 بلغ 766 ألف طن، بارتفاع ناهز 40 في المائة على أساس سنوي. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الإنتاج الوطني من الحوامض خلال الفترة ذاتها بلغ حوالي 2.7 ملايين طن؛ ما يمثل زيادة بنحو 14 في المائة.

فيما يخص الخضر، فقد بلغت الصادرات نحو 1.6 ملايين طن، بنمو يقدر بـ13 في المائة. وتصدرت الطماطم قائمة التصدير بحوالي 670 ألف طن. فيما سجلت صادرات الفواكه الحمراء أكثر من 125 ألف طن، بنمو 18 في المائة.

صادرات زيت الزيتون سجلت هي الأخرى أداء جيدا، حيث تضاعف الحجم على أساس سنوي ببلوغه 13 ألفا و200 طن في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بقيمة بلغت 456 مليون درهم؛ فيما وصل الإنتاج الوطني من الزيتون حوالي مليونيْ طن، بارتفاع ناهز 21 في المائة مقارنة بالموسم الفائت.

يأتي هذا الأداء على الرغم من الموسم الفلاحي الحالي المتسم بعجز في التساقطات المطرية المهمة وتوزيع غير متكافئ للأمطار؛ وهو ما أثر على الإنتاج الوطني من الحبوب الذي يرتقب أن تبلغ 34 مليون قنطار، بانخفاض بلغ 67 في المائة مقارنة بالموسم الفائت الذي سجل أداء جيدا ناهز 103.2 مليون قنطار.

تعمل وزارة الفلاحة على تقوية اندماج القطاع الفلاحي في الصناعات الغذائية، حيث جرى إطلاق مشاريع القطب الفلاحي للوكوس بالعرائش على مساحة تناهز 150 هكتارا باستثمار ناهز 457 مليون درهم؛ وذلك بهدف تنظيم قطاع الصناعات الغذائية في الجهة، وتحسين تثمين وتحويل المنتجات الفلاحية.

يندرج هذا القطب الفلاحي ضمن برنامج 7 أقطاب فلاحية في 6 جهات والتي تكون دعامات تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تسعى إلى مضاعفة قيمة الصادرات المغربية من الفلاحة لتبلغ ما بين 50 و60 مليار درهم.

– الهواجس

أهم الاشكاليات التي تواجه الفلاحة خلال هذا الموسم، هو المخزون المائي ، فإذا سجل تراجع في حفينة السدود فذلك سبنعكس سلبا على الفلاحة بالسوق الوطنية أو الخارجية، واذا استمرت الامطار، سيكون موسما فلاحيا جيدا .

التقلبات السياسية في دول العالم، بدورها تبقى عائقا أمام الفلاحة المغربية، فإرتفاع سعر البترول او الطاقة الكهرباىية، اثر بشكل كبير على الفلاحين المنتجين، بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وبطئ التسويق بالخارج، بسبب أزمة الحرب الدائرة بين روسيا و أوكرانيا، والتي لازلت مستمرة ومجهولة النتائج والتاثيرات على السوق الدولية.

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