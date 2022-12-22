في العلن.. أنس الباز يعتذر لطليقته:”كنت أمر بأزمة نفسية حادة”
حرص الفنان المغربي أنس الباز على تقديم الاعتذار لطليقته فلورنسا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.
و نشر الفنان المغربي صورة تجمعه بمولودته معلقا عليها:”
أتقدم لك يا سارة فلورينسا بخالص اعتذاري، عما قد قلته من قبل عنك، لقد أخطأت في حقك، وأنا اليوم أطلب منك مسامحتي”.
و أضاف قائلا:”وأشكرك عن كل ما تقدمينه كل يوم من مجهودات يا أم ذريتي، وبصفة عامة، أتقدم أيضا بخالص إعتذاري للناس أجمعين عن ما صدر مني”.
و اختتم قائلا:”لقد كنت أمر بأزمة نفسية حادة،و في حالة غضب في تلك اللحظة التي فقدت فيها أبي و ابنتي رحمهما الله، لقد أخطأت وأتمنى أن تسامحوني، فضلا وليس أمرا و الحمد لله على كل حال”.
وأثار الممثل المغربي أنس الباز وزوجته سارة فلورنسا في وقت سابق، جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد نشوب حرب كلامية و تراشق الاتهامات بينهما عبر مجموعة من القصص القصيرة قاما بنشرها عبر حساباتهما الرسمية بموقع “انستقرام”.
تعليق واحد
لم افهم الناس
يتابعون اشياء تافهة
يقرئون عن ضياع الوقت
يتفرجون عن كرة جائت وذهبت والشعب ماذا ربح
فراغ في فراغ وشعب لا يعرف ما يفيده