أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما أدوية مهربة تستعمل في الإجهاض

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق مع نظيرتها بطنجة، أمس الأربعاء 21 دجنبر الجاري، من توقيف وسيدة ومرافقها البالغين من العمر 39 و43 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أدوية ومواد صيدلية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استخدامها في تسهيل عمليات الإجهاض، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، قبل توقيفهما بمدينة طنجة وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج 154 قرصا طبيا من هذا النوع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0