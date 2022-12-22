فيلم “Le Bleu du Caftan” لمريم التوزاني ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار

نجلاء مزيان

يعد “le bleu du caftan” الفيلم العربي والإفريقي الوحيد الذي تم اختياره هذا العام للقائمة القصيرة لمسابقة الأوسكار في هوليوود.

وأعلنت L’academy awards، من خلال بيان صحفي عن قائمة تضم 15 فيلما في القائمة المختصرة لهذا العام و المرشحة لنيل جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وذلك بعد تصويت الأعضاء.

و تم اختيار فيلم “Le Bleu du Caftan” للمخرجة مريم التوزاني في هذه القائمة المكونة من 15 فيلما، من بين 93 فيلما تنافسوا بشتنبر الماضي، حيث تم اختيار الفيلم من طرف لجنة مكونة من محترفين مغاربة لتمثيل المملكة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

و في هذا الصدد قالت مريم التوزاني: “سعيدة للغاية بهذا الخبر ويشرفني أن أكون قادرة على تمثيل المغرب”، و بدوره صرح المنتج المغربي نبيل عيوش: “إنها خطوة إضافية اتخذتها السينما المغربية على صعيد الاعتراف الدولي”.

و أضاف قائلا:”نشكر كل من آمن بالفيلم، وزارة الثقافة ، CCM ، لجنة صندوق المساعدات وكذلك أعضاء لجنة الأوسكار الذين اختاروا الفيلم لتمثيل بلدنا منذ ظهوره لأول مرة في الانتقاء الرسمي بمهرجان “كان” حيث فاز بجائزة النقاد الدولية”.

و يشار إلى أن Le Bleu du Caftan حقق مجموعة من الإنجازات، حيث تم اختياره في أكبر المهرجانات،و بيعه في ثلاثين منطقة، كما فاز بـ 21 جائزة حتى الآن، بما في ذلك جائزة لجنة التحكيم السابقة في مهرجان مراكش الدولي للسينما.

“لو بلو دو قفطان” من إنتاج نبيل عيوش، وشارك في إنتاجه أمين بنجلون، وشارك في التمثيل كل من صالح بكري، ولبنى أزبال، وأيوب ميسوي.

ويروي فيلم Le Bleu du Caftan قصة حليم ومينا، وهما زوجان يديران متجرًا للقفطان في مدينة سلا، وينضم إليهما يوسف، وهو تلميذ شاب يشارك معلمه حليم نفس الشغف بالخياطة.

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