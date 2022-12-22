المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 11 عالميا في تصنيف الفيفا
هبة بريس
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس عن التصنيف العالمي الجديد.
وارتقى المنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه بكأس العالم من المركز الثالث إلى مركز الوصافة في ترتيب الفيفا، خلف المنتخب البرازيلي الذي حافظ على مركزه في الصدارة.
وتخلى المنتخب البلجيكي عن المراكز الثلاثة الأولى لمصلحة المنتخب الفرنسي.
وارتقى المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر بوصول للدور نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم، من المركز الـ 22 في الشهر الماضي لينهي العام الحالي الأول إفريقيا وعربيا، محتلا المركز 11 عالميا، وليقترب بنحو 37 نقطة فقط من دخول قائمة أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي.
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11 تعليقات
تصنيف خاطئ
فيفا مافيا وهمها فقط المال
الظلم والرشوة والعنصرية هذا ما تعتمد عليه الفيفا
لو كان انا لاعب كنيسي او كرولاندوا لجعلت المغرب في المرتبة الاولى
هي فقط تعتمد على الاشهار والشهرة والمراهنات والرشوة والعنصرية والماسونية وسياسة الحجمي افضل من الافريقي او الاسيوي
الحمدلله على الانجازات الجبارة والتضحيات المبذولة التي وصل إليها المنتخب الوطني المغربي جعلته يحصل على هذه الرتبة ونتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء من أجل رفع مستوى كرة القدم المغربية.
بلوغ نصف النهائي كان إنجاز عظيم جدا ومشرف لكرة القدم المغربية فاعطى صورة رائعة ومشرفة للمغرب فيستحق هذا التصنيف العالمي .
هنيئا لمنتخبنا الوطني المغربي بهذه الرتبة المشرفة والمميزة ويستحقها بكل افتخار وتقدير لابطالنا الذين رفعوا رؤوسنا ورفعوا راية الإسلام وراية المغرب بمونديال بقطر .
نرفعوا قبعاتنا لهذا المنتخب الوطني المغربي الذي شرف المغرب والعالم العربي الإسلامي ونفتخر بهم اعانهم الله في مسيراتهم الكروية فالف مبروك لهم بهذا التصنيف.
ادخلوا الفرحة والبهجة في قلوب المغاربة بصفة خاصة والعالم العربي الإسلامي بصفة عامة بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني المغربي وشرف الأمة الإسلامية باكملها فالف مبروك لهم بهذه الرتبة المشرفة..
ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي الذي حقق إنجاز مهم والنهوض بمستوى الكرة القدم المغربية .
أعتقد أن هذا التصنيف الفيفا غير عدلي لأن منتخبنا وصل الى نصف النهائي للمونديال بقطر يستحق رتبة من الأوائل فهذا ظلم في حقهم على علم أننا وصلنا الرتبة الرابعة….
يجب ان يسترجع المنتخب الوطني المغربي حقوقه في المقابلة مع المنتخب الفرنسي أعيد النظر ؟؟؟؟
جميع المقابلات التي تقابل معها المنتخب الوطني المغربي بالاخص الفريق الفرنسي وكرواتيا يجب إعادة الحسابات لأن هذآ التصنيف ظلم كبير في حق منتخبنا الوطني المغربي ؟؟؟؟؟
نحن أول دولة إفريقية وعربية وصلت إلى نصف نهائي لكأس العالم بقطر والآن تقومون بتصنيفه بهذه الرتبة إنه ظلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.