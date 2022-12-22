المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 11 عالميا في تصنيف الفيفا

2022-12-22 / 12:10
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هبة بريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس عن التصنيف العالمي الجديد.

وارتقى المنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه بكأس العالم من المركز الثالث إلى مركز الوصافة في ترتيب الفيفا، خلف المنتخب البرازيلي الذي حافظ على مركزه في الصدارة.

وتخلى المنتخب البلجيكي عن المراكز الثلاثة الأولى لمصلحة المنتخب الفرنسي.

وارتقى المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر بوصول للدور نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم، من المركز الـ 22 في الشهر الماضي لينهي العام الحالي الأول إفريقيا وعربيا، محتلا المركز 11 عالميا، وليقترب بنحو 37 نقطة فقط من دخول قائمة أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي.

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