الصويرة.. إيقاف 5 أشخاص وحجز 580كلغ من مخدر الشيرا

2022-12-22 / 11:14
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الأربعاء 21 دجنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و53 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمنطقة “سيدي حراز” ضواحي مدينة الصويرة، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات عبر المسالك البحرية، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز 19 رزمة تحتوي على 580 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز قارب تقليدي مزود بمحركين بحريين وكذا حجز سيارتين يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المشاركين والمساهمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية، ورصد مسالك التهريب المعتمدة، فضلا عن تحديد ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

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