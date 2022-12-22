أمن سلا يشهر سلاحه لإيقاف “معربد” بالشارع العام

هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الأربعاء 21 دجنبر الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على إحداث حالة من الضوضاء وإحداث خسائر مادية بالزجاج الواقي لسيارة أجرة بالشارع العام بمدينة سلا، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة، وهو ما اضطر مقدم شرطة من عناصر الدورية لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عن المشتبه فيه.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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