مواجهات حارقة في البطولة.. الجيش تواجه الوداد و الرجاء تستقبل الماص

2022-12-22 / 11:36
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هبة بريس ـ رياضة 

تعود عجلة الدوري الاحترافي المغربي للدوران بداية من يوم الثلاثاء المقبل بإجراء الجولة التاسعة من القسم الأول و التي ستشهد العديد من اللقاءات القوية.

و ستفتتح مواجهة الرجاء الرياضي و المغرب الفاسي تفاصيل الجولة التاسعة يوم الثلاثاء بداية من الساعة السادسة و الربع مساءا، تليها في الثامنة و النصف مواجهة نهضة بركان و اتحاد طنجة.

و تتواصل مباريات الجولة التاسعة يوم الأربعاء بثلاث لقاءات، حيث سيواجه المغرب التطواني خصمه حسنية أكادير في الرابعة عصرا، ثم الاتحاد التوركي و الشباب السالمي في السادسة و الربع و بعدها مولودية وجدة و أولمبيك خريبكة في الثامنة و النصف ليلا.

أما مواجهات الخميس، فسيواجه من خلالها الجيش الملكي نادي الوداد الرياضي في كلاسيكو البطولة بداية من الرابعة عصرا، تليها مباراة الدفاع الجديدي و الفتح الرياضي في السادسة و الربع و تختم مواجهات الجولة التاسعة بلقاء شباب المحمدية و أولمبيك أسفي في الثامنة و النصف.

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تعليق واحد

  1. نتمنى الاعلام اطلق شوية من الكورة ،بركة خليو الناس ترجع تشوف حياتها ،زيدون كاينين رياضات اخرى في حاجة للدعم والتشجيع.

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