مواجهات حارقة في البطولة.. الجيش تواجه الوداد و الرجاء تستقبل الماص
هبة بريس ـ رياضة
تعود عجلة الدوري الاحترافي المغربي للدوران بداية من يوم الثلاثاء المقبل بإجراء الجولة التاسعة من القسم الأول و التي ستشهد العديد من اللقاءات القوية.
و ستفتتح مواجهة الرجاء الرياضي و المغرب الفاسي تفاصيل الجولة التاسعة يوم الثلاثاء بداية من الساعة السادسة و الربع مساءا، تليها في الثامنة و النصف مواجهة نهضة بركان و اتحاد طنجة.
و تتواصل مباريات الجولة التاسعة يوم الأربعاء بثلاث لقاءات، حيث سيواجه المغرب التطواني خصمه حسنية أكادير في الرابعة عصرا، ثم الاتحاد التوركي و الشباب السالمي في السادسة و الربع و بعدها مولودية وجدة و أولمبيك خريبكة في الثامنة و النصف ليلا.
أما مواجهات الخميس، فسيواجه من خلالها الجيش الملكي نادي الوداد الرياضي في كلاسيكو البطولة بداية من الرابعة عصرا، تليها مباراة الدفاع الجديدي و الفتح الرياضي في السادسة و الربع و تختم مواجهات الجولة التاسعة بلقاء شباب المحمدية و أولمبيك أسفي في الثامنة و النصف.
تعليق واحد
نتمنى الاعلام اطلق شوية من الكورة ،بركة خليو الناس ترجع تشوف حياتها ،زيدون كاينين رياضات اخرى في حاجة للدعم والتشجيع.