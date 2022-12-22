بعد انتهاء المونديال.. عجلة البطولة الوطنية تعود للدوران بداية من يوم الثلاثاء

هبة بريس ـ رياضة

بعد توقف فاق الخمسة أسابيع، بسبب مونديال قطر و مشاركة المنتخب المغربي التاريخية في العرس العالمي، تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول للدوران.

و أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن برنامج الدورتين التاسعة و العاشرة من البطولة الاحترافية و كذا الدورة الرابعة عشر و الخامسة عشر من القسم الاحترافي الثاني.

و تقرر أن تستأنف البطولة بداية من يوم الثلاثاء 27 دجنبر بإجراء مقابلتين، فيما تمت برمجة ثلاث لقاءات يوم الأربعاء و ثلاث لقاءات يوم الخميس قبل أن تستأنف الجولة العاشرة يوما واحدا فقط بعد ليلة رأس السنة الميلادية.

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