عبد اللطيف ميراوي

البيضاء : فتح تحقيق مركزي في مباراة لدكتوراه بمؤسسة encg قد يطيح برؤوس

2022-12-22 / 10:09
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ‘هبة بريس” من مصادر مطلعة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، قد أجرت تحقيقا، مؤخرا, في شبهة تزوير محضر مباراة التسجيل بسلك الدكتوراة بالمدرسة العليا للتجارة و التسيير بالبيضاء.

مصادر الجريدة، كشفت أن اللائحة النهائية للمقبولين بسلك الدكتوراة تضمنت إسمين لم يكونا في لائحة الانتقاء الأولية، و هذا ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون و تزويرا في محضر رسمي يعاقب عليه القانون.

و تجري محاولات لطي الملف من داخل الجامعة، تضيف مصادرنا أن مدير المدرسة العليا للتجارة و التسيير بالبيضاء يتشبث بتطبيق القانون و تحميل كل طرف مسؤوليته.

و قالت مصادرنا، أن التقرير النهائي قد أحيل على أنظار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، من أجل الاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصه.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القطاع الفلاحي بجهة سوس بين شح المياه وأزمة التسويق

القطاع الفلاحي بجهة سوس بين شح المياه وأزمة التسويق

2022-12-22 / 14:10
Photo of الرصاص يلعلع بالجديدة لإيقاف شخص هدد مواطنين ب”كلب شرس”

الرصاص يلعلع بالجديدة لإيقاف شخص هدد مواطنين ب”كلب شرس”

2022-12-22 / 13:11
Photo of أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما أدوية مهربة تستعمل في الإجهاض

أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما أدوية مهربة تستعمل في…

2022-12-22 / 12:22
Photo of الصويرة.. إيقاف 5 أشخاص وحجز 580كلغ من مخدر الشيرا

الصويرة.. إيقاف 5 أشخاص وحجز 580كلغ من مخدر الشيرا

2022-12-22 / 11:14
Photo of آيت الطالب يدشن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع نقابات الصحة

آيت الطالب يدشن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع…

2022-12-22 / 11:01
Photo of أمن سلا يشهر سلاحه لإيقاف “معربد” بالشارع العام

أمن سلا يشهر سلاحه لإيقاف “معربد” بالشارع العام

2022-12-22 / 10:22
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-12-22 / 09:09
Photo of المجلس الحكومي يصادق على 5 مشاريع قوانين لإصلاح منظومة الصحة

المجلس الحكومي يصادق على 5 مشاريع قوانين لإصلاح منظومة…

2022-12-21 / 23:20
Photo of بيليه .. تدهور الحالة الصحية لأسطورة الكرة البرازيلية

بيليه .. تدهور الحالة الصحية لأسطورة الكرة البرازيلية

2022-12-21 / 22:54
Photo of إعلام أجنبي ..استقبال مبهر بالرباط لأسود الأطلس

إعلام أجنبي ..استقبال مبهر بالرباط لأسود الأطلس

2022-12-21 / 22:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق