البيضاء : فتح تحقيق مركزي في مباراة لدكتوراه بمؤسسة encg قد يطيح برؤوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ‘هبة بريس” من مصادر مطلعة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، قد أجرت تحقيقا، مؤخرا, في شبهة تزوير محضر مباراة التسجيل بسلك الدكتوراة بالمدرسة العليا للتجارة و التسيير بالبيضاء.

مصادر الجريدة، كشفت أن اللائحة النهائية للمقبولين بسلك الدكتوراة تضمنت إسمين لم يكونا في لائحة الانتقاء الأولية، و هذا ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون و تزويرا في محضر رسمي يعاقب عليه القانون.

و تجري محاولات لطي الملف من داخل الجامعة، تضيف مصادرنا أن مدير المدرسة العليا للتجارة و التسيير بالبيضاء يتشبث بتطبيق القانون و تحميل كل طرف مسؤوليته.

و قالت مصادرنا، أن التقرير النهائي قد أحيل على أنظار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، من أجل الاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصه.

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