قضايا المهاجرين المغاربة في صلب زيارة ود ومجاملة إلى عمودية مدينة ” تاراغونا”

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها القنصل العام ل”تارغونا” إلى عمداء المدن والبلدات من أجل الوقوف على المشاكل التي تشغل بال المهاجرين المغاربة داخل دائرتها القنصلية, قامت الممثلة الديبلوماسية ” إكرام شاهين” يوم الثلاثاء بزيارة ود ومجاملة لعمودية مدينة “تاراغونا” حيث استقبلت من طرف عمدة المدينة ” باو ريكوما” الذي خصص لها إستقبالا مميزا يليق والعلاقات الثنائية القائمة بين المملكتين.

وتدارست القنصل العام ” إكرام شاهين ” مع المسؤول الإسباني خلال هذا اللقاء المثمر عدة قضايا جوهرية تصب في مصلحة البلدين ، ناهيك عن أوضاع المهاجرين المغاربة المقيمين بالمنطقة والمشاكل التي تواجههم مع السلطات الإسبانية في كل ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر لدى الإدارات ومواكبتها للإتفاقيات والتنسيق المشترك بين الطرفين.

وتأتي هذه الزيارة لتأكد من جديد مثانة الروابط العريقة بين البلدين الجارين ،إذ من شأنها ان تخلق جوا من الثقة المتباذلة ومناسبة لطرح الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المقيمين المغاربة في هذه الدائرة القنصلية باعتبارها تضم تجمعات هائلة من أفراد الجالية الذين يمارسون أنشطتهم المهنية في شتى القطاعات الحيوية كالفلاحة وأوراش البناء إضافة إلى بعض المستثمرين الكبار وأصحاب المقاولات الصغرى ذات الدخل المحدود.

هذا وتعرف القنصلية العامة ب” تاراغونا” دينامية كبيرة في التعاطي مع ملفات المهاجرين المغاربة وإيصال صوتهم إلى مراكز القرار الممركزة واللاممركزة قصد العمل على تبسيط المساطر التي تصب في مصلحة المهاجر قبل كل شيء.

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