طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا فوق كل من المرتفعات، السفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا، مع تناثر حبات من الغبار فوق بعض الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بأقصى جنوب البلاد.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين -02 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف، الهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 05 و10 درجات بالجنوب-الشرقي، شمال المنطقة الشرقية والسايس، ومابين 13 و17 درجة بجنوب البلاد، وستكون ما بين 08 و14 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا في الأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض بباقي جهات البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وبباقي السواحل.

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