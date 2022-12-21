المجلس الحكومي يصادق على 5 مشاريع قوانين لإصلاح منظومة الصحة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 5 مشاريع قوانين، تهدف إلى إدخال إصلاحات هيكلية في منظومة الصحة، تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”، التي يعد إصلاح قطاع الصحة على رأس أولوياتها.
وتعتبر مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها هذا اليوم، ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 الذي يهم إحداث الهيئة العليا للصحة؛ ومشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وبحسب مصادر للموقع، فإن الهيئة العليا للصحة سيعهد إليها مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية. .
فيما من شأن إحداث المجموعات الصحية الترابية، أن يساهم في ضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.
كما سيعهد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ في الوقت الذي تعول الحكومة من خلال إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.
وفي ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، صادق المجلس الحكومي، المنعقد صبيحة هذا اليوم، على مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية.