بيليه .. تدهور الحالة الصحية لأسطورة الكرة البرازيلية

2022-12-21 / 22:54
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هبة بريس _ متابعة

كشفت مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد حول الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، والذى يتعافى من ورم فى القولون.

وأعلنت مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يعاني من فشل كلوي وقلبي ناجمين عن تفاقم حالته السرطانية.

وأشارت التقارير إلى أن بيليه يحصل على جرعات مكثفة من المسكنات لتخفيف آلام السرطان الذى يعانى منه منذ بداية العام، رغم إجرائه جراحة فى سبتمبر من العام الماضي.

وكان بيليه قد وجه رسالة شكر إلى دولة قطر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام بعدما عُرضت صورة بيليه على واجهات عدة مبانٍ عملاقة فى الدوحة رسالة كتب فيها “تعافى سريعا”.

وتم نقل بيليه إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية متعلقة بورم القولون، والدعوات بالشفاء التى عرضت على عدة منشآت فى قطر خلال مونديال 2022.

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‫7 تعليقات

  3. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

  5. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    اللهم لاتقبض روحي إلا وأنت راضً عني..وكل من قال امين ❤️

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