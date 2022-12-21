إعلام أجنبي ..استقبال مبهر بالرباط لأسود الأطلس
خصصت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية بأمريكا الجنوبية حيزا هاما من صفحاتها الرياضية لإبراز الاستقبال الشعبي والملكي المبهر الذي حظي به أسود الأطلس بعد أن بصموا على إنجاز غير مسبوق في مونديال قطر.
وهكذا كتبت يومية أمبيتو الأرجنتينية أن “المغرب يخصص استقبال الأبطال للاعبي المنتخب بعد مونديال تاريخي “، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من المغاربة احتشدوا في شوارع الرباط للاحتفال بأصدقاء حكيمي الذين احتلوا المركز الرابع، في إنجاز لم يسبق لأي بلد افريقي تحقيقه.
وتحت عنوان” احتفاء بالأبطال واحتفال منظم واستقبال ملكي”، كتبت يومية لاناسيون أن المنتخب المغربي الذي جعل شعبا بأكمله يحلم على مدى شهر تقريبا، حظي باستقبال من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي.
من جهته، كتب موقع القناة الرياضية “تي إسيسبورت” أن النخبة المغربية دونت صفحات التاريخ في مونديال قطر وأبدعت ملحمة رائعة بالوصول إلى المربع الذهبي.
وأورد الموقع الرياضي ذاته مقتطفات من برقية التهنئة التي بعث بها جلالة الملك إلى أعضاء المنتخب الوطني بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق.
وذكر أن جلالة الملك قال ” تتبعنا ببالغ السرور والابتهاج، مساركم المتألق في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر الشقيقة، حيث تمكنتم، عن جدارة واستحقاق، من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية”.
وفي البرازيل ، توقفت صحيفة “غلوبو إسبورت” الرياضية عند الأجواء الاحتفالية التي خصصت لأسود الأطلس ، الذين بصموا على “مشوار رائع” في قطر ، انتهت بالوصول إلى مرحلة غير مسبوقة على المستويين الإفريقي والعربي.
كما أن العديد من القنوات التلفزيونية البرازيلية أظهرت صورا لاستقبال المنتخب الوطني لدى عودته إلى المغرب ، مثل قناة ريكورد تيفي التي أشادت بروح الاعتراف بجهود اللاعبين والجهاز التقني، مشيرة إلى أن المغرب “ترك وراء ظهره منتخبات عتيدة في كرة القدم العالمية “.
وبدورها يومية إل ديبير البوليفية كتبت أن المغاربة خصصوا استقبال الأبطال للمنتخب الوطني لتحقيقه إنجازا موندياليا كبيرا.
وعلى نفس المنوال، أشادت يومية إل تييمبو الكولومبية بالاستقبال الجماهيري الحاشد لأسود الأطلس، معتبرة أن أول فريق إفريقي يصل إلى نصف النهاية في المونديال يحظى بتكريم لائق في الرباط.
أما يومية إل أونيفيرسو الاكوادورية، فقالت إن “المغاربة فخورون بأسودهم”، منوهة بالاستقبال الرائع لكتيبة وليد الركراكي.
16 تعليقات
احنا عندنا الجمهور المغربي وعندنا حب وطننا وملكنا وعندنا قوة الايمان وعندنا مدرب ركراكي يتحلى بلاخلاق العالية والصدق ورضا الوالدين لعند المنتخب باكمله وكل كيشهد لينا بان المنتخب المغربي احسن فريق كان في المونديال وكل هذا كيزيدنا فخر
احنا عندنا الجمهور المغربي وعندنا حب وطننا وملكنا وعندنا قوة الايمان وعندنا مدرب ركراكي يتحلى بلاخلاق العالية والصدق ورضا الوالدين لعند المنتخب باكمله وكل كيشهد لينا بان المنتخب المغربي احسن فريق كان في المونديال وكل هذا كيزيدنا فخر
استقبال راءع الله انصر ملكنا الهمام الغالي والعزيز على قلوبنا واميرنا صاحب السمو الملكي مولاي الحسن ومولاي رشيد واحفظ لينا بلادنا لحبيبة وديما مغرب الحبيب
الشكر والتقدير للامن الدي نضم الموكب وشكرا للمنتخب الوطني لفرحنا وعاش الملك والله ينصروا الله يحفظك من كل شر وخلي تاج على رأس المغاربية
وكون جابو الكاس ويلي ويلي حاجة اخرى عاود ثاني هاد الاحتفال مكانش حتى في الحلم سبحان الله
نعم تحية كبيرة للأمن فبلادنا بكل أنواعه.جزاهم الله بالف خير
تحياتي الى الامن .والقوات المساعدة .ورجال نظافة شرفاء يستحقون وسام ملكي شكرا لهم
الله الله على استقبال في قمة الروعة المغرب 🇲🇦 احسن بلد في العالم الله يحفظ ملكنا وعقبة للكأس ويحفظ الجميع يارب
برجال تنظيم كان جيد شكرا لرجال الامن الوطني ورجال القوات المساعد بك
تحية كبيرة الأمن الوطني صراحة تعدبو ونضمو كولشي وتبرك الله على اسود لشرفو المغرب
ونسأل رب العرش العظيم ان يشفي مالكنا شفاء لا يغادر سقما الله يطول فعمرو
أسود الاطلس الله يحفظكم يارب….. شرفتو المغرب ورجعتو لينا الاعتبار ورفعتو بالراية المغربية إلى القمة الله يخليكم ديما منصورين تستاهلو ……. تحية تقدير واحترام للمنتخب الوطني ❤❤❤❤❤❤❤❤🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
يستاهلو والله يحفظ ملكنا على اهتمامه بهم وتكريمه لهم سلف صالح فعل مافعل والده رحمه الله الله يطول في عمره وهذا جعلنا نفتخر بأننا مغاربة
الآن يجب العودة إلى التدريب لنيل بكأس إفريقيا
يجب المحافظة على هذا الإنجاز وعلى هذه الروح الوطنية
ألف مبروك لكل عنصر من الفريق الوطني وعلى راسهم المدرب الركراكي والطاقم التقني على ما ابذلوه من جهد للوصول لهذه المرحلة المُشرفة للعرب وإفريقيا…
المغرب بلد الكرام تعلمنها من الملوك الهمام وزرعت في قلوبنا ،بارك الله في صحة ورزق ملكنا واسرته الكريمة
ياربي كيما جا الرݣراݣي وزاد بالمنتخب للأحسن كنتسناو أمثالو فالحكومة ياربي شوف من حال المواطن الفقير المغلوب أمام كل هذه الأسعار المرتفعة