رئيس الـ”كاف”: يجب على الدول الأفريقية التعلم من المغرب

2022-12-21 / 22:06
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أشاد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي بوصوله إلى المربع الذهبي لكأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه يؤمن بحظوظ بلوغ أحد منتخبات أفريقيا نهائي كأس العالم 2026.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقده في جوهانسبورغ إنّ المغرب “شرّع الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر الحالي وأنا واثق من أن دولة أفريقية ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل”.

وأضاف المسؤول الأفريقي: “الهدف الرئيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو أن تفوز دولة أفريقية بكأس العالم وهذا الهدف في متناول اليد”.

ومع نظام جديد للمونديال المقبل في ظلّ مشاركة 48 منتخباً سيكون هناك تسعة أو 10 منتخبات من القارة السمراء، بدلاً من خمسة في مونديال قطر، في نهائيات عام 2026 التي ستستضفيها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف موتسيبي: “هناك 10 دول أفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم”.

كما أشاد بالكاميرون وتونس بفوزهما المفاجئ في دور المجموعات على البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، وفرنسا على التوالي بنفس النتيجة 1-صفر.

قال رئيس الاتحاد القاري: “يجب أن نفخر بما حققته الكاميرون وتونس، حيث يتوجب عليهما وغيرهما من الدول الأفريقية التعلم من المغرب”.

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‫7 تعليقات

  1. على الاقل كان يجب على الإتحاد الافريقي أن يكافأ المغرب على الإنجاز التاريخي الذي قدمه لافريقيا لكن الله غالب

  2. نتمنى ان يمر تنظيم كاس العالم للاندية باحسن الاحوال لكي نقدم صورة جميلة عن بلدنا المغرب،فبلدنا يستحق دائما الافضل

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