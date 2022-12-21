بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

هبة بريس _ وكالات

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الأربعاء.

وكان زيلينسكي وصل إلى قاعدة أندروز الجوية على متن طائرة عسكرية أميركية في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي إن سيجري في واشنطن سلسلة محادثات بشأن تعزيز صمود أوكرانيا وقدراتها الدفاعية.

وأضاف أنه قدم إلى واشنطن لتقديم الشكر للولايات المتحدة التي قدمت مليارات الدولارات والمساعدات العسكرية لكييف بعد الغزو الروسي.

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