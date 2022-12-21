الهيدروجين الأخضر : شركة امريكية تعزز حضورها في المغرب

هبة بريس _ الرباط

أبدت شركة CWP GLOBAL الأمريكية المتخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر اهتمامها الكبير بالمغرب من أجل إحداث مشروعين كبيرين، وهو القرار الذي اتخذته بعد سنتين متكاملتين من الدراسات المعمقة وعمليات التنقيب في الأقاليم الجنوبية.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أنه خلال شهر دجنبر الجاري زار مارك دبليو كراندال الرئيس التنفيذي لشركة CWP Global المغرب من أجل لقاء فريقه المحلي الذي يجري منذ سنة 2019 كشوفات تقنية لموارد الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وهي الخطوات اللازمة لبدء المشروع الأول المسمى AMUN – (15 جيغاوات) بجهة كلميم واد نون.

والتقى السيد مارك كراندل خلال الزيارة التي قادته إلى المغرب العديد من الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين في المملكة، وذلك في إطار التحضير لمشروع ثان، سيكون أكبر من AMUN.

وفي هذا الصدد، صرح مارك دبليو كراندال الرئيس التنفيذي لشركة CWP Global :” المغرب حاضر ضمن نادي الدول الرائدة ذات المؤهلات القوية في مجال إنتاج وتصدير الجزيئات الخضراء.. ووفق تقديراتنا، يُمكنه بفضل ذلك أن يستحوذ على 5 إلى 10 في المائة من سوق الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي. نعمل في الوقت الراهن على إحداث مشاريع كبيرة في المملكة، خاصة في الأقاليم الجنوبية”.

وختم مارك دبليو كراندال تصريحه قائلا: “تتمثل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في بلورة “عرض المغرب” الذي يغطي سلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين الأخضر، وهو ما يبعث طمأنينة كبيرة بالنسبة لنا، ويعزز قناعتنا بكون المملكة ستصير مستقبلا واحدة من بين الفاعلين الرئيسيين في هذا النظام الإيكولوجي العالمي”.

وتعد CWP GLOBAL أحد أهم الشركات العالمية الرائدة في تطوير المشاريع المتخصصة في إنتاج الطاقات المتجددة عبر العالم، وتقدم حاليا خدماتها في 5 قارات، كما تعمل على إنتاج الطاقة في أوروبا وأستراليا.

تتكون مجموعة CWP منCWP H1، فرع Hydrogen Green التابع للمجموعة، وCWP أوروبا (JV with Mercuria)، أحد الشركات الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا، وCWP Renewables أول منتج للطاقة المتجددة في أستراليا، والذي تم بيعه الأسبوع الماضي مقابل حوالي 3 مليار دولار أمريكي، في حين تحافظ CWP على نشاطها في مجال الهيدروجين الأخضر بأستراليا.

تُعد CWP H1 من بين الشركات الرائدة عالميا على مستوى مراكز الهيدروجين الأخضر، حيث كانت الانطلاقة من شمال غرب أستراليا من خلال إحداث أكبر منشأة في العالم اسمها ” AREH/Australian Renewable Energy Hub” بشراكة مع BP، ومن المتوقع أن يُنتج ما مجموعه 1.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر.

وفي أستراليا دائما، سيتم إطلاق مشروع ثاني كبير لـCWP H1 – Western Green Energy Hub/WGEH، من المقرر أن ينتج 100 جيغاوات، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى في كل من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وآسيا وإفريقيا.

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