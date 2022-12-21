“الفيفا” يحذف تغريدة عن ميسي أشعلت غضب عشاق رونالدو

هبة بريس _ متابعة

أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكثير من الجدل بعد أن حذف تغريدة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم التي اختتمت في قطر الأحد الماضي.

وجاء في التغريدة المحذوفة: “حسم الجدل حول من هو أفضل لاعب في العالم.. كأس العالم أصبحت جزءا من المجموعة.. الإرث اكتمل” إلى جانب صورة لميسي مع كأس العالم

وبينما كان الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم يعتقدون الشيء ذاته، إلا أن التغريدة أثارت غضب محبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبعد ردود فعل مستهجنة، اضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم لحذف التغريدة المتعلقة بميسي فيما بعد.

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