مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من5 ملايير سنتيم

2022-12-21 / 20:09
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هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1644 آخرون بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1294 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 33 ألفا و620 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و259 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 27 ألفا و361 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين ‏و905 ألفا و700 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و787 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و259 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 173 مركبة

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‫19 تعليقات

  2. ناهيك على المخالفات اللي ما تسجلتش وتفكت بالرشوة .. واللي تفكت ب باك صاحبي والمعارف …. حدث ولا حرج

  4. شوف شحال فلوس تدخل لخزينه ومكينش شي تغيير ملموس فخدمات لي تتقدمها دولة لشعب لا تعليم لا صحه ولا شغل

  5. حسبنا الله ونعم الوكيل 😊 هد اتمنة تالمخالفات ممسوينش مع جيب المواطن درويش وبعد المرات كتخلص شي حاجة ضلما وعدوانا

  7. 5 ملايين درهم تساوي 500 مليون سنتيم اي نصف مليار سنتيم و ليس 5 ملايير.وجب التريث قبل النشر. اما السبق الصحافي فياتي بعد التيقن

  12. هادو غير الأقلية لي كاتخلص خلي لي فكو البروصي ب 100 درهم هيا غايكون نفس المبلغ ف جيوب ديال المفسدين

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