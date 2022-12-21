مكتب السياحة : سنة 2022 تميزت بدينامية استثنائية

هبة بريس _ الرباط

قدم المكتب الوطني المغربي للسياحة حصيلة أنشطته برسم سنة 2022، والتي تميزت بدينامية استثنائية ومنعطف هام بشأن صورة المغرب وتاريخ السياحة المغربية بفضل إنجازات أسود الأطلس.

وفي التفاصيل، ذكر بلاغ للمكتب أنه خلال انعقاد مجلسه الإداري ، أمس الثلاثاء تحت رئاسة السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استعرض السيد عادل الفقير مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة، أمام أنظار مسيري المكتب حصيلة النصف الثاني من سنة 2022.

وفي هذا الصدد ، قدم السيد الفقير لمحة شاملة غطت كافة الأحداث التي ميزت السنة الجارية، مؤكدا أن هذه السنة المالية تميزت على وجه الخصوص بالدينامية الاستثنائية والإيجابية التي ضخت نفسا جديدا في السياحة المغربية.

وبالمناسبة صرحت السيدة فاطمة الزهراء عمور قائلة في معرض تدخلها ” إن سنة 2022 كانت سنة خاصة بالنسبة لقطاعنا؛ بحيث تميزت بانطلاقة قوية ومدعمة بمختلف المشاريع والإجراءات الحكومية وتعبئة شاملة من طرف كل مكونات المنظومة السياحية بشكل عام.

وتابعت أن المكتب الوطني المغربي للسياحة حرص على مواكبة شركائه المؤسساتيين والمهنيين، حين لعب دورا مهما فور إعادة فتح الحدود الجوية يوم 7 فبراير 2022. كما كان لهذه الإستراتيجية الاستباقية وقع كبير، ومكنت من إعادة إرساء الركائز الترويجية والتجارية لوجهة المغرب.

وقالت في هذا السياق ” لقد حددت وزارتنا أهدافا طموحة لسنة 2023 للحفاظ على النتائج والمكتسبات السابقة الذكر، ونحن واثقون في المجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة للترويج لوجهة مملكتنا الشريفة؛ تلك المجهودات التي تتماشى مع خارطة الطريق الجديدة التي رسمناها لهذا القطاع الحيوي”.

وفي جدول أعمال هذا المجلس، تطرق الحاضرون لمخطط المشاريع المنجزة خلال سنة 2022، واستراتيجيات علامات السياحة المغربية، والعلاقة مع الشركاء الدوليين والأوراش التنظيمية المهيكلة للمجلس الوطني المغربي للسياحة، مع إلقاء نظرة على المؤشرات الرئيسية التي مكنت من تحقيق رؤية واضحة لأداءات كمية مهمة حتى نهاية شهر أكتوبر 2022.

وبالرجوع إلى تدفقات السياح، فقد سجلت نهاية شهر أكتوبر الأخير نسبة استرجاع بلغت 79% مقارنة مع سنة 2019؛ في ما ارتفع عدد ليالي المبيت بنسبة 72% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

على الصعيد الوطني، تميز النصف الثاني من سنة 2022 بانطلاق استراتيجية علامة السياحة الداخلية بتنظيم موجات الحملة الترويجية “نتلاقاو فبلادنا” التي شرع في تنظيمها ابتداء من شهر يونيو، وعند نهاية موسم الاصطياف.

أما على الصعيد الدولي، فقد تجندت كل مكونات المكتب من أجل الترويج للعلامة الدولية “المغرب، أرض الأنوار” التي شهدت نجاحا باهرا وحققت أداءات استثنائية بفضل اعتماد آلية ترويجية بكثافة عالية.

وحسب البلاغ، هناك نقطة أخرى تطرق لها مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة همت إعادة النظر في القدرات الجوية التي يعتبرها المكتب أولويته الأولى. فعند متم شهر أكتوبر 2022، تجاوزت برمجة المغرب للرحلات المنتظمة وذات التكلفة المنخفضة الرقم المسجل في سنة 2019.

ذلك أن تحديد 82% من هذه القدرات تم بناء على الشراكات المبرمة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

ويروم الهدف المسطر لسنة 2023 بلوغ 8,2 ملايين مقعد، كما مكن التعاقد مع الشركاء من تحقيق نسبة انطلاقة تناهز +92% والحفاظ على هدف 2023 المحدد في 3,9 ملايين زبون محتمل فما فوق.

من جانب آخر، ساعدت عودة التظاهرات الدولية الكبرى بالمغرب على تنظيم 30 تظاهرة تحت إشراف ومواكبة المكتب الوطني المغربي للسياحة، وضمنها عشرة تظاهرات فريدة من نوعها.

من بين هذه التظاهرات، هناك العديد من المواعيد الكبرى للسياحة العالمية على غرار مؤتمر الأسفار البريطانية (ABTA)، مؤتمر الأسفار الألمانية (DRW)، والإسرائيلية (ITTAA)ـ إلى جانب انعقاد أشغال اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للسياحة في شهر أكتوبر الأخير بمراكش.

آخرا وليس أخيرا، هناك الدفعة القوية التي أعطيت للسياحة المغربية خلال الأسابيع الأخيرة والتي بلغت ذروتها بفضل الشغف والإعجاب العالمي بالمغرب بفضل الإنجازات المبهرة لأسود الأطلس بمونديال قطر 2022.

بعد ذلك، باشر المكتب الوطني المغربي للسياحة مخططه للمواكبة بتعزيز حملته الترويجية “المغرب، أرض الأنوار” بالأسواق الإستراتيجية، وبث فيلم على شبكات التواصل الاجتماعي وتعبئة أكبر عدد ممكن من كبار منظمي الرحلات والأسفار وشركات الطيران الأوربية؛ وكل هذا في أفق تحفيز سياح العالم أجمع للمجيء إلى المغرب لاكتشاف القيم النبيلة التي يتشبع بها مواطنو ومواطنات هذا البلد العريق والضارب في القدم.

بعد ذلك صادق كافة أعضاء المجلس الإداري على التقرير السنوي وحصيلة المكتب، ومختلف المحاور وبرامج الأنشطة المتعلقة بالإستراتيجيات التنموية المقدمة من طرف مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة.

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