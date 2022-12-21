أرجنتينيون يشيدون باحتفالات استقبال “أسود الأطلس”

2022-12-21 / 19:15
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هبة بريس _ الرباط

أشاد مجموعة من الأرجنتينين بالاستقبال المنظم للمنتخب المغربي في شوراع مدينة الرباط، بعد الفوضى التنظيمية في العاصمة “بوينس آيرس”..

وانتقد بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من الأرجنتين، عملية تنظيم استقبال منتخب بلادهم بعد التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022، كما أنهم استشهدوا بالسلاسة في تنظيم موكب سير حافلة البعثة المغربية في العاصمة الرباط.

وغرد أحد الإعلاميين: “على الرغم من احتفال المغرب بهذا المركز الرابع، فهل كان من الصعب جدًا القيام بذلك في الأرجنتين؟”.

وكتب أحد المغردين: “في المغرب وفي يوم عطلة، نظموا الاحتفال أفضل من تنظيمه في الأرجنتين. نأمل يومًا ما أن نكون في أفريقيا”.

وتوقفت الحافلة التي كانت تقل لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ولم تستطع التقدم بسبب الأعداد الغفيرة من الجماهير، لتتم الاستعانة بطائرة هليكوبتر لاستكمال الجولة بعد فترة توقف طويلة.

وحظيت بعثة المنتخب المغربي باستقبال تاريخي غير مسبوق، وذلك بعد عودتها من دولة قطر، عقب المشاركة المتميزة في نهائيات كأس العالم، وقد جابت حافلتها بسلاسة مختلف شوارع مدينة الرباط في اتجاه القصر الملكي، والذي عرف توشيح البعثة بأوسمة من الملك محمد السادس

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‫14 تعليقات

  1. المغرب بلد الحضارات والذوق الرفيع والتقاليد الرفيعة والجمال والتنظيم الرائع العالمي

  2. كل الشكر والتقدير لرجال الأمن والدرك والوقاية المدنية على هاد التنضيم المشرف للمغرب

  11. الحمد لله بدأ الاستيقاظ.. اول النهضة.. وكان علينا المونديال بردا وسلاما… الحمد لله على نعمه

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