عرض لشراء “بشت التتويج”.. هل يقبل ميسي؟
ذكرت مصادر صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تلقى عرضا لبيع “البشت” الذي رفع به كأس العالم في قطر الأحد الماضي.
وقال الحساب الرسمي لشبكة قنوات “الكأس” القطرية على موقع “تويتر” إن عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، يعرض على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مليون دولار مقابل “البشت” الذي رفع به كأس العالم.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قد أهدى “البشت” القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022.
وألبس الشيخ تميم “البشت” لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، على ملعب لوسيل يوم الأحد الماضي.
وجرى اختيار “بشت” باللون الأسود، ليكون متوافقا مع البروتوكولات الخليجية في ارتدائه، إذ إنه اللون المخصص للمناسبات الرسمية التي تقام مساء، فيما يتم تخصيص الألوان الفاتحة للمناسبات التي تقام صباحا، مع مراعاة تدرج الألوان وفقا لأهمية المناسبة والشخص الذي يرتدي البشت.
10 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله .
راهم يبراو .
لا عجب نظام عمان وقطر بعضهم أولياء بعض.
عاشت المملكة العربية السعودية شامخة
استطاعت قطر فرض ثقافتها على العالم اجمع ولم تلتفت للانتقادات الغربيه الرافضه لكل ما هو غير غربى واحتقارهم العادات وطرق العيش العربيه ولم تتلون قطر لترضى الغرب بل عاشت واقعها فكسبت احترام الكثيرين
الذي فكر في هذه الفكرة ذكي ودماغه الماس، وقطر تستاهل كل خير نظمت مونديال رائع وكان ختامها مسك برافو 💖
لن يبيعه .. شأن هذا البشت مثل شأن الخمر : كلما صار أقدم كلما ارتفعت قيمته .
تحية طيبة وشكر لدولة قطر و لشيخ تميم علي نشر الثقافة العربية نحن نفتخر بهذا الفعل العظيم
من الصحراء الغربية
فكرة الأمير القطري من اهداء البشت هيا ترويج ثقافتهم و تقاليدهم و في نفس الوقت بيع البيشتات و خلق رواج في سوق واقف رغم إنتهاء المونديال
قطر 🇶🇦 مازالت تبهرنا بأفكارها
نحن في زمن الرداءة والجنون..الله يستر
لو انه انفقها لفقراء المسلمين لكان خير له عند ربه