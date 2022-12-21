عرض لشراء “بشت التتويج”.. هل يقبل ميسي؟

هبة بريس _ رياضة

ذكرت مصادر صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تلقى عرضا لبيع “البشت” الذي رفع به كأس العالم في قطر الأحد الماضي.

وقال الحساب الرسمي لشبكة قنوات “الكأس” القطرية على موقع “تويتر” إن عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، يعرض على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مليون دولار مقابل “البشت” الذي رفع به كأس العالم.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قد أهدى “البشت” القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022.

وألبس الشيخ تميم “البشت” لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، على ملعب لوسيل يوم الأحد الماضي.

وجرى اختيار “بشت” باللون الأسود، ليكون متوافقا مع البروتوكولات الخليجية في ارتدائه، إذ إنه اللون المخصص للمناسبات الرسمية التي تقام مساء، فيما يتم تخصيص الألوان الفاتحة للمناسبات التي تقام صباحا، مع مراعاة تدرج الألوان وفقا لأهمية المناسبة والشخص الذي يرتدي البشت.

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