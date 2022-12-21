اخنوش يرفع دعوى تشهير ضد نائب أوروبي سابق اتهمه بالفساد

هبة بريس _ الرباط

رفع عزيز أخنوش، دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي، حسب وثائق اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.

وقال بوفيه لإذاعة “فرانس انتر”، الجمعة، إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية “في السنوات 2009-2014″، عارض اتفاقية التجارة الحرة “الضارة” التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقال إن “وزير الزراعة (حينذاك عزيز أخنوش) لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا”. ورد على سؤال الصحافي هل كان الأمر يتعلق بأموال رد بوفيه “ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟”.

ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها، الثلاثاء، واطلعت عليها وكالة “فرانس برس” إن هذه “اتهامات كاذبة غير مقبولة” و”تعكس حقدا دفينا”.

ورأى محاميه أوليفييه باراتيللي أن “خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة”.

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