Morocco's Prime Minister Aziz Akhannouch delivers a speech during the One Ocean Summit, in Brest, Brittany, Friday Feb. 11, 2022. World leaders are trying to save the planet's oceans in talks on France's Atlantic coast, aimed at fighting overfishing and plastic pollution, and finding fairer ways to manage the seas. (Ludovic Marin, Pool via AP)

اخنوش يرفع دعوى تشهير ضد نائب أوروبي سابق اتهمه بالفساد

2022-12-21 / 18:22
7
هبة بريس _ الرباط

رفع عزيز أخنوش، دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي، حسب وثائق اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.

وقال بوفيه لإذاعة “فرانس انتر”، الجمعة، إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية “في السنوات 2009-2014″، عارض اتفاقية التجارة الحرة “الضارة” التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقال إن “وزير الزراعة (حينذاك عزيز أخنوش) لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا”. ورد على سؤال الصحافي هل كان الأمر يتعلق بأموال رد بوفيه “ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟”.

ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها، الثلاثاء، واطلعت عليها وكالة “فرانس برس” إن هذه “اتهامات كاذبة غير مقبولة” و”تعكس حقدا دفينا”.

ورأى محاميه أوليفييه باراتيللي أن “خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة”.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المجلس الحكومي يصادق على 5 مشاريع قوانين لإصلاح منظومة الصحة

المجلس الحكومي يصادق على 5 مشاريع قوانين لإصلاح منظومة…

2022-12-21 / 23:20
Photo of بيليه .. تدهور الحالة الصحية لأسطورة الكرة البرازيلية

بيليه .. تدهور الحالة الصحية لأسطورة الكرة البرازيلية

2022-12-21 / 22:54
Photo of إعلام أجنبي ..استقبال مبهر بالرباط لأسود الأطلس

إعلام أجنبي ..استقبال مبهر بالرباط لأسود الأطلس

2022-12-21 / 22:36
Photo of منحة “استحقاق”: أزيد من 2000 مستفيد برسم سنة 2022

منحة “استحقاق”: أزيد من 2000 مستفيد برسم سنة 2022

2022-12-21 / 21:56
Photo of مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من5 ملايير سنتيم

مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من5 ملايير…

2022-12-21 / 20:09
Photo of مكتب السياحة : سنة 2022 تميزت بدينامية استثنائية

مكتب السياحة : سنة 2022 تميزت بدينامية استثنائية

2022-12-21 / 19:53
Photo of مجلس بوعياش يسلم تعويضات مجموعة من الضحايا

مجلس بوعياش يسلم تعويضات مجموعة من الضحايا

2022-12-21 / 19:44
Photo of “الحافظي”.يتباحث مع وفد من دول مجلس التعاون الخليجي حول ” تطوير التعاون “

“الحافظي”.يتباحث مع وفد من دول مجلس التعاون الخليجي حول…

2022-12-21 / 18:50
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 72 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 72 إصابة جديدة

2022-12-21 / 17:49
Photo of بشرى لطلبة الدكتوراه .. منح مالية مهمة مقابل التدريس في الجامعة

بشرى لطلبة الدكتوراه .. منح مالية مهمة مقابل التدريس…

2022-12-21 / 17:15

‫7 تعليقات

  1. وكالعادة سوف ترفض الدعوى بداعي عدم الاختصاص ،مثل سيناريو قضية البيغاسوس ،انها الديموقراطية الاروبية الجديدة يا سادة

  2. مزال يجبدولو خرايبو مع من رآه يلعب التحقيق الفرنسي يفظح حتى الحليب لي شربت من ثدي امه

  4. هذي البداية مازال مازال 🤣🤣🤣.
    تهمة من وراء تهمة زايد تهااااام دابا يبانو تكون انشاء الله نهاية الطاغية 🙏🙏🙏

  6. اشمن مصلحة عندو باش يشهر بك.والوا ملقيتي متقول و قلتي ارا ندعيه و المشكل انك تقدر تربحوا الا mمسجل المكالمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق