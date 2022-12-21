كورونا بالمغرب.. تسجيل 72 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 101 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و865 ألف و245 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و866 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و283 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و564 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و17 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و979 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (27)، والدار البيضاء سطات (21)، وسوس ماسة (10)، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، وجهة الشرق (3)، وفاس مكناس (3)، ومراكش آسفي (2)، وكلميم واد نون (2)، ودرعة تافيلالت (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 744 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 7 حالات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0