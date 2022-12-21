بشرى لطلبة الدكتوراه .. منح مالية مهمة مقابل التدريس في الجامعة

2022-12-21 / 17:15
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي، في كلمة له بكلية الحقوق، اليوم الاربعاء 21 دجنبر الجاري، خلال الاحتفال بالذكرى 65 لإنشاء جامعة محمد الخامس بالرباط، عن تخصيص منح لفائدة الطلبة (الدكتوراه) الذين سيتمكنون من إلقاء محاضرات في الجامعات المغربية.

و يقود الوزير الميراوي حملة إصلاحية واسعة في الجامعة المغربية لاقت ارتياحا كبيرا من طرف الأساتذة الجامعيين و الطلبة، خصوصا الطلبة (المتدكترين) الذين عانوا كثيرا من المناصب التحويلية التي جاء بها حزب العدالة والتنمية و استغلت لتوظيف المقربين و الأصدقاء و الرفاق الحزبيين، و التي الغاها الوزير الحالي، معطيا متنفسا لآلاف الدكاترة الغير الموظفين الذين عانوا من الإقصاء الممنهج.

و ستكون منح الوزير الميراوي المهمة و المقدرة بسبعة آلاف درهم شهريا مقابل تدريس ستة ساعات في الأسبوع دفعة قوية للطلبة الدكاترة من أجل إتمام إنجاز أطروحات الدكتوراة و تعزيز الملف العلمي بالتجربة الميدانية في التدريس.

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‫3 تعليقات

  1. و ماذا عن فضيحة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيبر بالدار البيضاء ؟؟

  2. وماذا عن الدكاترة المعطلين الذين يتجرعون مرارة البطالة يا سيد الوزير هل ستكون الاولوية لهم

  3. لا يجوز أن نسمي هذا الأمر إصلاحا، إنما هو حل ترقيعي لسد الخصاص في الأطر الجامعية. ثم ماذا عن الجودة في التدريس؟ أين التكوبن في ديداكتبك المادة؟ أبن مبادئ علوم الترببة وسيكولوجيا المتمدرس؟ أين تقنيات االتواصل؟ اين التمكن من لغة التدريس؟ على رأي المثل المغربي: “يتعلموا الحسانة ف ريوس ليتامى”.

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