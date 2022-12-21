طنجة.. مواطنون يستغلون شجارا بين سيدتين لجمع أموال رمتها إحداهن

2022-12-21 / 16:10
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هبة بريس - مكتب طنجة

أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، شجارا بين سيدتين انتهى برمي حقيبة احداهن اليدوية التي تطايرت منها أموال وسط الشارع العام .

وبحسب المقطع الذي لم يتسنى التأكد من تاريخ تسجيله ، يظهر سيدتين بمدينة طنجة رفقة رجل وقد دخلتا في تلاسن حاد قبل ان يتطور الأمر الى اشتباك بالايدي ورمي لحقيبة يدوية بداخلها أموال تطايرت وسط الشارع.

وفي الوقت الذي عمد فيه بعد المارة الى جمع الاموال المتطايرة في محاولة لاعادتها للحقيبة وتسليمها لصاحبتها ، سجل المقطع هرولة البعض نحو جمع عدد من الاوراق المالية وسرقتها في مشهد أثار استنكار عدد من نشطاء الفضاء الأزرق .

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