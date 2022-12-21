بالأسماء.. هؤلاء من عينتهم الحكومة لشغل مناصب عليا في وزارات مختلفة

2022-12-21 / 17:58
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هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة اليوم أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين طه غازي، مديرا لصناعات النسيج والجلد؛ و أحلام الكزيري، مديرة للشؤون القانونية والمنازعات.

كما تم بذات الوزارة تعيين رشيد البوعزاوي، مديرا للتكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية؛ و يوسف فضيل، مديرا للصناعات الغذائية.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، تم تعيين محمد احمامو، مديرا للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير.

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