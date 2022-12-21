الحكومة توافق على اتفاقية لتعزيز خدمات النقل الجوي بين المغرب و السعودية

2022-12-21 / 15:59
0

هبة بريس ـ الرباط

اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمونتريال (بكندا) في 28 شتنبر 2022، ومشروع القانون رقم 55.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية وتعزيز النقل الجوي الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي.

و ستمكن هذه الاتفاقية شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لعموم المسافرين والعاملين في مجال الشحن بأقل الأسعار غير التمييزية وكذا تشجيع شركات الخطوط الجوية المعنية على تطبيق أسعار تنافسية.

كما يسعى الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إلى المساهمة في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي.

كما تضمنت الاتفاقية مجموعة من المقتضيات الكفيلة بتحديد إطار عمل مثمر بين البلدين في مجال النقل الجوي، تهم بالخصوص تحديد الرسوم الضريبية ورسوم المطارات والإعفاءات الجمركية وجميع التسهيلات المتبادلة بين الطرفين، وكذا تبادل المعلومات والإحصائيات والاعتراف بالشهادات والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبلهما، وإجراء المشاورات من أجل السلامة الجوية وأمن الطيران.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العلاقات المغربية الفرنسية.. هل تخرج باريس من “منطقتها الرمادية ” ؟

العلاقات المغربية الفرنسية.. هل تخرج باريس من “منطقتها الرمادية…

2022-12-21 / 15:32
Photo of الحكومة تفرض شروطا جديدة لتعيين ممثلي الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية

الحكومة تفرض شروطا جديدة لتعيين ممثلي الدولة في المؤسسات…

2022-12-21 / 14:47
Photo of مجلس الحكومة يصادق على إحداث هيئات و وكالات في قطاع الصحة

مجلس الحكومة يصادق على إحداث هيئات و وكالات في…

2022-12-21 / 14:34
Photo of مواجهات داخلية بجبهة البوليساريو لخلافة “بن بطوش”

مواجهات داخلية بجبهة البوليساريو لخلافة “بن بطوش”

2022-12-21 / 14:21
Photo of الملك يوشح “الركراكي ” و”لقجع” بوسام ملكي من درجة قائد

الملك يوشح “الركراكي ” و”لقجع” بوسام ملكي من درجة…

2022-12-20 / 20:22
Photo of الملك يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ويوشحهم بأوسمة ملكية

الملك يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ويوشحهم بأوسمة…

2022-12-20 / 20:08
Photo of اعلام : وساطة أردنية من أجل إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي

اعلام : وساطة أردنية من أجل إعادة تشغيل أنبوب…

2022-12-20 / 20:01
Photo of بوريطة : الرهان معقود على الرقمنة لتقريب الخدمات القنصلية

بوريطة : الرهان معقود على الرقمنة لتقريب الخدمات القنصلية

2022-12-20 / 19:42
Photo of بوريطة يجري محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

بوريطة يجري محادثات مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

2022-12-19 / 17:57
Photo of بوريطة يتباحث ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي

بوريطة يتباحث ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي

2022-12-19 / 15:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق