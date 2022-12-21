مجلس الحكومة يصادق على إحداث هيئات و وكالات في قطاع الصحة

2022-12-21 / 14:34
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هبة بريس ـ الرباط

عقدت الحكومة، يومه الأربعاء 26 جمادى الأولى 1444، مُوَافِق 21 دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل هذا الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشاريع القوانين التي سبق التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ و مشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

كما صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ و مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ فضلا على مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

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