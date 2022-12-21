الحكومة تعد باستثمار العائد الترويجي لأداء “أسود الأطلس” بالمونديال

هبة بريس - الرباط

وعدت الحكومة، باستثمار العائد الترويجي لأداء المنتخب الوطني بمونديال قطر.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “صحيح دول عديدة أصبحت تبحث على المغرب في محركات الحث ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل الارجنتنن وأمريكا ودول آسيا.. هذا الأداء دفع الحكومة بشكل عام والقطاع المعني بشكل خاص الى الانفتاح على هذه الوجهات المذكورة”.

وأضاف بايتاس قائلا “سنحافظ على المجهود الترويجي الذي نقوم به بالنسبة للوجهات الكلاسيكية التي لها دوما إقبال على المغرب، وسيتم إعداد سياسة ترويجية جديدة للاستفادة من هذا العائد الترويجي.”

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