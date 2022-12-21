الحكومة تعلن عن صرف دفعة ثامنة من دعم المحروقات
هبة بريس - الرباط
أعلنت الحكومة، عن صرف دفعة جديدة من دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أنه سيتم إقرار دفعة ثامنة من الدعم لفائدة مهنيي النقل.
وأضاف بايتاس، أن قيمة الدعم ستحدد بالنظر للأسعار الحالية للمحروقات.
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9 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل .لا لغلاء الاسعار المواطن يعاني…
هذه الدفعات يستفيد منها الباطرونا من شركات المحرواقات وارباب شركات النقل..
على الحكومة ايجاد حلول و مواكبة المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي كان من اولوياتها منذ ايامها الاولى هذا ما يجعلنا نثق انها ستكون مصدر التغيير في المستقبل القريب ..
على الحكومة استعمال كلمة النية للتخلص عملها ..
سبب إرتفاع أسعار هي الحكومة الفاشلة…
يعني الشعب لي عندو شي طوموبيل يمشي يبيعها او يحرقها..
عندما ترتفع أسعار المحروقات ترتفع جميع المواد تقريبا إلا الأجور..
دعم مهني النقل من شأنه اعادة تسعيرة المحروقات الى ما كانت عليه قبل هذه الأزمة ..
من جيوب المواطن الي جيوب اباطرة الفساد لن يتقدم المغرب او ينعم شعبه بعيش كريم و لوبي الفساد يتحكم في جميع المناصب