الحكومة تعلن عن صرف دفعة ثامنة من دعم المحروقات

هبة بريس - الرباط

أعلنت الحكومة، عن صرف دفعة جديدة من دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أنه سيتم إقرار دفعة ثامنة من الدعم لفائدة مهنيي النقل.

وأضاف بايتاس، أن قيمة الدعم ستحدد بالنظر للأسعار الحالية للمحروقات.

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