الحكومة عن تغطية استقبال “الأسود”: “القنوات العمومية تقوم بعمل كبير ومهم”
هبة بريس - الرباط
ردت الحكومة، عن الجدل الذي رافق تغطية قنوات القطب العمومية لاستقبال المنتخب الوطني، يوم أمس الثلاثاء، وإخفاقها في نقل الصورة الواضحة والتفاصيل الكاملة لهذا الحدث المتميز.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة تشتغل على هذا ملف النهوض بالإعلام العمومي، لافتا أن الاشتغال يتطابق مع هذه المؤسسات التي تقوم بمجهود كبير ومهم جدا.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة ستعطي تصورا حول هذا الملف مستقبلا، مشددا على ضرورة التنويه بعمل القنوات العمومية، لأنه كبير ومهم رغم بعض الاختلاف. وفق قوله
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10 تعليقات
الحكومة دائما تنفي صحة الاخبار من مصادر موثوقة…
حسبي الله ونعم الوكيل لا حسيب لا رقيب عند الله تقتصم الخصوم عندنا…
للأسف هناك تسيب وكأننا نعيش في غابة
لا حياة لمن تنادي..
استقبال كان في غاية الروعة لكن التصوير كان كارثي..
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية آن الأوان أن تأمم وتعود كما كانت مؤسسة وطنية في خدمة جميع المواطنين لأنها فقدت بريقها الذي عرفناه في الستينات والسبعينات رغم قلة الإمكانيات.يجب القيام بحملة لبعثها وإحيائها من جديد لأن ما تقدمه لا يتماشى مع الخطوات الجبارة التي قطعها المغرب في كل المجالات . عيب وعار أن يكون إعلامنا على هذا المستوى الضعيف أمام إذاعات العالم .
هذا يبين على سوء التدبير في كل القطاعات.« ديروا النية المسؤولين»..
على الحكومة تطبيق القانون على الكل وعدم التراخي..
التقطت بعدسة بعض الاعبيين كانت افضل من عدسات التلفزة المغربية..
على الحكومة تحسين جودة خدماتها في كل شيء..
كارثة بكل المقاييس..