الحكومة عن تغطية استقبال “الأسود”: “القنوات العمومية تقوم بعمل كبير ومهم”

هبة بريس - الرباط

ردت الحكومة، عن الجدل الذي رافق تغطية قنوات القطب العمومية لاستقبال المنتخب الوطني، يوم أمس الثلاثاء، وإخفاقها في نقل الصورة الواضحة والتفاصيل الكاملة لهذا الحدث المتميز.

وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة تشتغل على هذا ملف النهوض بالإعلام العمومي، لافتا أن الاشتغال يتطابق مع هذه المؤسسات التي تقوم بمجهود كبير ومهم جدا.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة ستعطي تصورا حول هذا الملف مستقبلا، مشددا على ضرورة التنويه بعمل القنوات العمومية، لأنه كبير ومهم رغم بعض الاختلاف. وفق قوله

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