الغرفة المغربية تنظم الدورة الأولى لأسبوع الوثائقي بالرباط

2022-12-21 / 15:45
0
نجلاء مزيان

تستضيف العاصمة الرباط، في الفترة الممتدة من 27 الى 30 دجنبر الجاري، فعاليات الدورة الأولى من أسبوع الوثائقي بالرباط، والذي تنظمه الغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي.

وتعرف هذه الدورة، فقرات متنوعة وخصبة، من عروض سينمائية، ولقاءات مفتوحة (ماستر كلاس) مع مخرجين، وصناع الفيلم الوثائقي ونقاد، منهم المخرج داوود اولاد السيد.

وتخصص الدورة ثلاث ورشات حول إنتاج فيلم وثائقي، يؤطرها كل من المنتج طاهر عبدلاوي، ورشيد قاسمي،و سعيد زريبع، حيث ستقام بالمعهد المتخصص في السينما والسمعي البصري.

كما يحتضن المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، مائدة مستديرة تتمحور حول موضوع “الوثائقي سينما مغايرة” يشارك فيها كل من سعيد مزواري وعادل سمار وعبد الله سرداوي، وبتسيير من جميلة عناب.

وتشهد الدورة كذلك، تقديم وتوقيع مؤلفين مهمين، وهما “جماليات الفيلم الوثائقي” للدكتور الحبيب ناصري، و”المرشد في صناعة الفيلم الوثائقي” للمخرج الدكتور عز العرب العلوي.

كما يتميز أسبوع الوثائقي بالرباط، بعرض أفلام ومناقشتها، من قبل مخرجيها وهي “لعزيب” لجوتد بابلي، بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، و أصداء الصحراء” لرشيد القاسمي، و”لمعلقات” لمريم عدو بسينما النهضة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بمشاركة عمر لطفي.. سعد لمجرد يصور فيديو كليب جديد بالهند

بمشاركة عمر لطفي.. سعد لمجرد يصور فيديو كليب جديد…

2022-12-21 / 12:36
Photo of حياة الإدريسي تهدي جديدها الغنائي للمنتخب المغربي

حياة الإدريسي تهدي جديدها الغنائي للمنتخب المغربي

2022-12-20 / 15:08
Photo of فيلم روسي يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

فيلم روسي يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي…

2022-12-19 / 17:12
Photo of غافولي وبراني ولحميدي..نجوم السهرة الختامية للمهرجان المتوسطي للناظور

غافولي وبراني ولحميدي..نجوم السهرة الختامية للمهرجان المتوسطي للناظور

2022-12-19 / 16:31
Photo of القناة الثانية تنتج مسلسلا حول إنجاز أسود الأطلس في المونديال

القناة الثانية تنتج مسلسلا حول إنجاز أسود الأطلس في…

2022-12-19 / 15:48
Photo of إختتام الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بإطلاق توصيات وعرض “يا مسافر وحدك”

إختتام الملتقى الدولي لفنون المسرح لبني ملال بإطلاق توصيات…

2022-12-19 / 12:45
Photo of اختتام مهرجان دار الفن للمسرح بفاس بتكريمات و”حكاية السيرورا”

اختتام مهرجان دار الفن للمسرح بفاس بتكريمات و”حكاية السيرورا”

2022-12-19 / 11:27
Photo of بالتعاون مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحضر لعمل جديد

بالتعاون مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تحضر لعمل…

2022-12-19 / 09:52
Photo of دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الثالثة لسنة 2022

دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم…

2022-12-17 / 21:42
Photo of دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن المشاريع المستفيدة من تسبيق على المداخيل

دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن المشاريع المستفيدة من تسبيق…

2022-12-17 / 13:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق