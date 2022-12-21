الغرفة المغربية تنظم الدورة الأولى لأسبوع الوثائقي بالرباط

نجلاء مزيان

تستضيف العاصمة الرباط، في الفترة الممتدة من 27 الى 30 دجنبر الجاري، فعاليات الدورة الأولى من أسبوع الوثائقي بالرباط، والذي تنظمه الغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي.

وتعرف هذه الدورة، فقرات متنوعة وخصبة، من عروض سينمائية، ولقاءات مفتوحة (ماستر كلاس) مع مخرجين، وصناع الفيلم الوثائقي ونقاد، منهم المخرج داوود اولاد السيد.

وتخصص الدورة ثلاث ورشات حول إنتاج فيلم وثائقي، يؤطرها كل من المنتج طاهر عبدلاوي، ورشيد قاسمي،و سعيد زريبع، حيث ستقام بالمعهد المتخصص في السينما والسمعي البصري.

كما يحتضن المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، مائدة مستديرة تتمحور حول موضوع “الوثائقي سينما مغايرة” يشارك فيها كل من سعيد مزواري وعادل سمار وعبد الله سرداوي، وبتسيير من جميلة عناب.

وتشهد الدورة كذلك، تقديم وتوقيع مؤلفين مهمين، وهما “جماليات الفيلم الوثائقي” للدكتور الحبيب ناصري، و”المرشد في صناعة الفيلم الوثائقي” للمخرج الدكتور عز العرب العلوي.

كما يتميز أسبوع الوثائقي بالرباط، بعرض أفلام ومناقشتها، من قبل مخرجيها وهي “لعزيب” لجوتد بابلي، بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، و أصداء الصحراء” لرشيد القاسمي، و”لمعلقات” لمريم عدو بسينما النهضة.

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