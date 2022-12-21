مواجهات داخلية بجبهة البوليساريو لخلافة “بن بطوش”
كشفت مصادر من داخل جبهة البوليساريو ، أن هناك صراعات وتطاحنات بين المليشيات المكونة لها، بسبب التسابق في وضع خليفة لزعيمها ” ابن بطوش ” والذي لازال جنرالات الجزائر متشبتين به، للاستمرار في قيادته للجبهة.
وأفادت ذات المصادر، أن قيادات أخرى وفي ظل التدخل الجزائري ، تسير في اتجاه تفكيك الجبهة ، والرجوع الى أرض الوطن، وهو ما أغضب الجارة الجزائر التي ارسلت مبعوثين لها لمخيمات تيندوف من أجل تهدئة الأوضاع في مخيمات الدل والعار، بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية داخل المخيمات ، التي تتزامن مع القفزات التنموية والانتصارات الدبلوماسية للمغرب خلال الأشهر الأخيرة.
من جانبها نشرت صحيفة ” اندبندنت الإسبانية” مقالة تتحدث فيها عن وجود تمزق بين مكونات ( الجبهة ) مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر المقبل الذي سيحدد خليفة ابن بطوش، الذي طردته المحاكم الإسبانية ولا يزال ملف دخوله سرا إلى إسبانيا مفتوحا، إلى جانب قضايا تتعلق بملفات التعذيب والاتجار بالبشر والتهريب والإرهاب والتزوير.
10 تعليقات
يجب محاربة هذه العصابة ..
شرذمة البوليساريو أوشكت على السقوط والانتهاء..
الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه و انتهى الكلام..
المملكة المغربية الشريفة قوى عظمى في المنطقة أحب من أحب وكره من كره…
شعارنا الخالد: الله.الوطن.الملك فالصحراء مغربية وستبفى مغربية دوما الى ان يرث الله الارض ومن عليها..
من اقترب الى المنطقة العازلة فلا يلومن الا نفسه وقد اعذر من انذر ههه..
عاش الملك محمد السادس نصره الله من طنجة إلى أفريقيا وتحية الى الجيش المغربي والامن الوطني والدرك الملكي ..
لا عزاء للحاقدين الصحراء المغربية ديما المغرب…
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم إجعل كيدهم في نحورهم عوض ..
هذه المستعمرة قريبا ستكون نهايتها على يد المغرب ان شاء الله..