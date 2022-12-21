جنايات فاس تؤجل النظر في قضية رئيس مهرجان فاس للموسيقى الروحية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء، النظر في قضية عبد الرفيع زويتن، رئيس مهرجان فاس للموسيقى الروحية المحكوم في المرحلة الابتدائية بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة.

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وقررت الهيئة القضائية تأخير الملف إلى جلسة 25/01/2022، بعدما تغيب محامي المتهم زويتن بدفاعه، ومنحته المحكمة مهلة لإعداد الدفاع.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس (المكلف بجرائم المالية)، قد واجه عبد الرفيع زويتن رئيس مؤسسة “روح فاس”، بتهمة اختلاس حوالي 50 مليون سنتيم من ميزانية المؤسسة التي تشرف على تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.

وحسب ما جاء في قرار إحالة زويتن على غرفة الجنايات الابتدائية، فإن المبلغ المالي المذكور تم اختلاسه من أجل تأدية مصاريف طائرة خاصة نقلت زويتن ذهابا وإيابا رفقة ابنته من مدينة فاس إلى مدينة ميلانو الإيطالية.

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