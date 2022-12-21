الفريق الاشتراكي يدعو ضرورة اتخاد قرار وطني لاستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في مداخلة تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، يوم أمس الثلاثاء 20 دجنبر الجاري ،في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشروع قانونرقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية دعا النائب البرلماني عبدالقادر الطاهر باسم الفريق الاشتراكي، إلى ضرورة اتخاد قرار وطني لاستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضمن استراتيجية الأمن الطاقي لتحصينه من التقلبات الجيوسياسية و التغيرات المناخية .

وأشار النائب البرلماني في مداخله أن الفريق الاشتراكي، قد تتبع بشكل دقيق لتفاصيل نص المشروع منذ التقديم إلى غاية عرض التعديلات والتصويت عليه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، انسجاما مع التوجه الذي أخذته بلادنا في المجال الطاقي بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس التي أفضت إلى اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية منذ سنة 2009، الرامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي.

ان خيار الإنتاج الذاتي للكهرباء، وهو (حلم،) بحسب تعبير النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، انتظره المغاربة، حيث يجيز هذا القانون لأي شخص ذاتي أو اعتباري أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي للكهرباء، باستثناء مسيرو الشبكة الكهربائية الوطنية والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء و المؤسسات العمومية العاملة في القطاع من أجل تطبيق مبدأ الحياد و الشفافية.

وأضاف البرلماني عبد القادر الطاهر، أن التحدي الكبير الذي يواجه البلاد اليوم للنهوض بالقطاع الطاقي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يلعب دورا أساسيا في النمو الاقتصادي و الاجتماعي ، يتمثل أساسا، في تجاوز الإكراهات والمعيقات التي تعترض مسار الانتقال الطاقي بالمغرب، ضمنها محاولات الاعتراض الغير الواضح على مشروع الانتاج الذاتي للكهرباء او ما يتم طرحه عبر إشكالات تقنية لم تفهم بحسب النائب البرلماني، من ضمنها حماية الشبكة الكهربائية و تحديد قدرتها على استقبال الكهرباء المنتجة خاصة من مصادر متجددة بدعوى عدم استقرارها وتدبدبها…ولكن في الحقيقة غير ذلك، يقول البرلماني، فمن الطبيعي أن يتولد هاجس الحفاظ على المصالح لدى المكتب الوطني للكهرباء المنتج الوحيد للكهرباء و الشركات أو المؤسسات المنتجة للكهرباء المرتبطة به بعقود شراء طويلة الأجل بأثمنة تفضيلية وملزمة ( من درهم إلى 1.6 درهم للكليواط kwh )و التى لا يقوى المكتب الوطني للكهرباء التراجع عنها أو فسخ عقد الامتياز المرتبط بها . فمن غير المقبول بدعوى الحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، أن نكبح ونوقف عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر مختلفة أو متجددة و يظل سعر الكيلوواط مرتفع، و كل ذلك من أجل حماية مصالح المنتجين السابقين و الحاليين .

وأضاف البرلماني المنتمي للفريق الاشتراكي، في مداخلته أمام وزيرة الانتقال الطاقي، أن كل الاشكالات التقنية المرتبطة بالشبكة الكهربائية لها حلول سبقتنا إليها عدة دول حيث أصبح معدل الانتاج الذاتي للكهرباء عندها يفوق 40% في بلجيكا وألمانيا مثلا . يجب فقط تخصيص اعتمادات مالية كافية قادرة على تأهيل و تقوية الشبكة الكهربائية الوطنية لاستقبال الانتاج المحتمل والمرور بسرعة نحو إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة و متجددة .

(حيث مثلا ستكلف عملية تأهيل الشبكة الكهربائية نحو عشر مليار درهم على أبعد تقدير عوض تخصيص أكثر من 47 مليار درهم لفاتورة شراء الوقود للمكتب الوطني للكهرباء و تخصيص الحكومة أكثر من 20 مليار درهم لصندوق المقاصة لشراء غاز البوتان …) و هذا كان مطلب الفريق الاشتراكي بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة غير أن الحكومة لها رأي مخالف، يضيف البربماني، وخلافا لذلك رصدت برسم القانون المالية لسنة 2023 ميزانية لوزارتكم أقل بكثير من السنوات الفارطة.

ودعا الفريق الاشتراكي الحكومة الى ضرورة القيام بالتدابير اللازمة من أجل إعادة هيكلة و تأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في مجال الكهرباء onee mazen …و غيرها، مع التأكيد على إعادة تنظيم أنشطة المكتب الوطني للكهرباء و جعله يختص بمجال نقل الكهرباء فقط، تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد و الشفافية المطلوبين وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية في إطار مبدأ السوق الحر.

كما جدد الفريق الاشتراكي دعوته الى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن تقوم بمهامها الدستورية، و هي على الخصوص، السهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء و ضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الوطنية للنقل مع تحديد، في أقرب وقت ممكن، تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية وتحديد رسوم الخدمة للتعويض عن الانقطاعات و التذبذبات و نشرهما. وهي الخطوة المهمة والأساسية للانفتاح الفعلي على سوق الكهرباء، و هذه أهم مهام الهيئة الوطنية للكهرباء والتي ستعطي رؤية واضحة أكثر للمستثمرين المحليين والدوليين حول إنتاج الكهرباء، لأنه من الصعب تحديد سعر الكيلواط kwh دون معرفة الأسعار المتعلقة بتكاليف خدمات الشبكة و النقل الكهربائي.

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