تمارة.. إيقاف عشريني وحجز 5066 قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، مساء اليوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز 5066 قرص مهلوس، موزعة ما بين أقراص طبية مخدرة وأقراص من مخدر “الإكستازي”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات الأمنية المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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