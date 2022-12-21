أمن برشيد يوقف شخصا مبحوث عنه ويحجز كمية من المخدرات

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، زوال يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “أولاد العمري” بضواحي مدينة الدروة، حيث تم العثور بحوزته على كميات من مخدر “البوفا” والكوكايين والشيرا و400 علبة من مخدر “السلسبون”، علاوة على 897 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.

كما أسفر إجراء التفتيش المنجز في هذه القضية عن حجز 1196 قنينة من المشروبات الكحولية و400 لتر من مسكر ماء الحياة، فضلا عن 180 علبة سجائر مهربة و330 كيلوغرام من مخدر الكيف و80 كيلوغرام من التبغ المهرب، وكذا سيارتين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث الصادرة في حقه من قبل مصالح الأمن بسطات وبرشيد ومديونة وبنسليمان والقنيطرة وطنجة، فضلا عن مصالح الدرك الملكي بالدار البيضاء وسطات، لتورطه في قضايا الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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