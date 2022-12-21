“الفيفا” يتفاعل مع استقبال “الأسود”: “منتخب خلفه أمة كاملة”

2022-12-21 / 10:17
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هبة بريس

تغنى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالإستقبال الذي حظي به المنتخب الوطني امس الثلاثاء في العاصمة الرباط، من طرف الجماهير المغربية ، وكذا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفا إياه بـ “الرائع”.

وغرد الفيفا على موقعه بالتويتر “منتخب خلفه شعب كامل، بل أمة كاملة..استقبال رائع حظي به المغاربة في بلدهم”.

هذا وحظي المنتخب المغربي باستقبال الأبطال من طرف حشد جماهيري متحمس لدى وصوله إلى مطار الرباط – سلا أمس الثلاثاء، بعد تحقيق العناصر الوطنية للمركز الرابع التاريخي في مونديال قطر 2022.

وتوافد المواطنون، صغارا وكبارا ، رجالا ونساء ، من مختلف مناطق بالمغرب، حاملين الأعلام الوطنية ومرتدين قمصانا بألوان المنتخب الوطني، للتعبير عن فخرهم بالإنجاز غير المسبوق لأسود الأطلس، أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم.

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