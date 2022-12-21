التوفيق.. عدد متمدرسي التعليم العتيق بلغ أزيد من 36 ألفا

2022-12-21 / 10:05
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هبة بريس

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن عدد متمدرسي التعليم العتيق بلغ 36 ألف و898 متمدرسا، خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأضاف الوزير، في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حول “التدابير المتخذة لصيانة المدارس العتيقة والحفاظ عليها”، أن عدد مدارس التعليم العتيق انتقل من 114 مدرسة تعمل بنظام الدراسة والامتحانات إلى 293 مدرسة.

وأشار إلى أن الوزارة ترصد اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة انتقلت من 3 ملايين درهم سنة 2004 إلى 324 مليون درهم سنة 2022، مما مكن من تأهيل بنية المؤسسات، من بناء وغيره، وإصلاح وتهيئة وتوسعة مجموعة من المؤسسات، لافتا إلى أنه تم تجهيز مؤسسات التعليم العتيق بالمعدات المدرسية والمعلوماتية والبصرية والمعدات الداخلية بتكلفة مادية قدرها 95 مليون درهم.

وأبرز التوفيق أنه تم احتضان عدد كبير من المدارس العتيقة وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتمدرسين والعاملين بهذا التعليم، من خلال الرفع من عدد ومبالغ المنح والمكافآت، حيث انتقلت الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض من 16 مليون و900 ألف درهم سنة 2004 إلى 250 مليون درهم سنة 2022؛ وتخصيص غلاف مالي سنوي بمعدل 15 مليون درهم لدعم مؤسسات التعليم العتيق بموارد ولوازم التسيير؛ فضلا عن إرساء قواعد وآليات التدبير الإداري بمؤسسات التعليم العتيق.

كما عملت الوزارة، وفقا للتوفيق، على توحيد البرامج الدراسية بالتعليم العتيق وملاءمتها مع المستجدات القانونية والتربوية وإعادة هندستها البيداغوجية ومراجعتها، بما يخدم تطوير الشأن التربوي.

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